災損減30%！氣象局合作民間開放資源 唐鳳：價值最大化
近年氣候變遷造成全球各地極端天氣事件增加，對人們生活及各行各業的影響和衝擊日益顯著，中央氣象局考量到自身最大的資產就是各式資料，因此在3月公告「氣象資源創新應用方案」，希望將開放資料的概念進一步拓展到「開放資源」，提供眾多應用領域所需的氣象服務，而「天氣風險管理開發股份有限公司」9月經核定，成為首家通過的民間氣象產業。氣象副局長程家平表示：「藉由資料的分享，可減少10~30%的損失，也能扶植氣象相關人才」；數位發展部部長唐鳳則強調：「政府應該要帶頭分享資料、投入更多資源，讓其在民間有更大效益」。
為協助各界面對氣候變遷的和調適需求，氣象局希望結合氣象領域產、官、學、研金各界的力量，在 公私部門、學研單位以及民間公司、團體間建立包容性夥伴關係，氣象副局長程家平指出，近10年資料顯示，台灣因自然災害所造成的經濟損失，財損每年180億台幣、農損每年約100億台幣，但據世界氣象組織（WMO）估計，正確的預報配合適當的調適措施，可減少10~30%的氣象災害，每年潛在減損效益達18～57億，因此如何將天氣、氣候、變遷等自然現象和衝擊，轉換成使用者可以理解的資訊，讓各領域加值運用，才能實質降低風險、減少災損甚至創造利益，因此推出「氣象資源創新應用方案」。
天氣風險公司總經理彭啟明表示，他們於4月向氣象局提出每日傳輸量41GB的資源需求，9月核定通過，預期未來可深化氣象資訊於防災領域的使用，並開創綠能風光電領域的應用，彭啟明強調，台灣國內氣象產業的產值約1年20~30億，天氣風險公司大約佔1億多，未來若氣象局公想資源的機制開放更多，產值倍數成長一定沒有問題，因為現在的再生能源、太陽能和風力發電都需要非常強大的氣象資源支持，這和每日播報天氣的運用有很大的不同；彭啟明補充，世界各地都有許多民間氣象公司，大家也體認到官方氣象局能做的就是一般的大眾服務，但若透過政府民間合作，就能做出更多客製化的服務。
唐鳳今日出席「氣象資源創新應用方案」簽約儀式提到，針對民間有極大需求，且又有高運用價值的資料，應該值得開放、投入更多資源去增值，這次氣象局率先推出相關方案，未來中央也會結合更多部會去精進資源品質滿足各界需求，他以語言為例，若很多人講一種語言，它就變會得較有價值，所以愈分享愈有價值，資料就是類似這樣，愈來愈多人分享相關的資料，就更能就事論事討論；只有少數人擁有，就沒辦法發揮它的價值。程家平也表明，雖然目前只有1家天氣風險公司完成所有程序簽約，但其實已經共有7家民間團體或公司積極接觸詢問，期待更多產業業者申請「氣象資源創新應用方案」，提供眾多應用領域所需氣象服務的支援。