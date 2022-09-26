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緊咬陳吉仲研究報告　國民黨團酸：「大學教授級」抄襲

▲立法院國民黨團今開記者會，指控陳吉仲研究報告涉嫌抄襲，甚至規避論文比對系統。（圖／國民黨提供）
▲立法院國民黨團今開記者會，指控陳吉仲研究報告涉嫌抄襲，甚至規避論文比對系統。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-26 13:24:032022-09-26 13:25:22

農委會主委陳吉仲遭指控研究計畫委託案涉嫌抄襲，相似度高達22%。而陳吉仲昨則在臉書發文反駁，重複部分為政府公開數據，且經比對重複比例僅3%，他反批國民黨「不要打假球」。對此，立法院國民黨團今（26）日再召開記者會，抨擊該研究報告涉抄襲部分堪稱「大學教授級」，內容還規避了論文比對系統。國民黨團也強調，已掌握相關抄襲重要證據、個案，未來會陸續提出。

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國民黨團今開「陳吉仲有空抹黑 沒空自清？報告有抄沒抄？說清楚講明白！」記者會，國民黨團書記長李德維表示，陳吉仲主委在行政院農委會101年科技計畫研究報告，計畫名稱為「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，時間從101年3月23日到12月31日，主持人為陳吉仲。

李德維指控，研究報告涉抄襲部分，「堪稱是大學教授級」，抄襲內容規避論文比對系統，原因在於陳吉仲抄襲「農政與農情」農委會相關刊物、林試所研究員上課教材，以及公務員出國報告，這些資料不會出現在論文比對系統，不但製造斷點，還抄襲非學術性文章。

李德維進一步指出，101年度陳吉仲教授研究報告第32頁，抄襲100年農委會林業試驗研究所研究員趙榮台的「里山倡議」，不僅部分段落幾乎照抄，甚至整篇文章的論述架構，與研究員趙榮台的文章雷同，另教授楊弈農97年191期「農政與農情」之「美國農地保育政策與執行成果簡介」，都不會出現在論文比對系統，這也是陳吉仲信誓旦旦說，論文比對系統的結果，只有3%原因。

國民黨團總召曾銘宗則痛批，陳吉仲攻擊國民黨桃園市長參選人張善政研究報告，是宏碁公司承包農委會農業電子化相關研究報告，本質上是蒐集國內外資料，只要註明來源，根本沒抄襲問題，且簽約對象是宏碁公司，張善政根本沒拿一毛錢進口袋，委託、驗收都是當時農委會主委蘇嘉全，但陳吉仲卻硬生生地指控張善政抄襲，故意抹黑。

曾銘宗呼籲，陳吉仲應出來直接面對，當政務官出現誠信問題，是否還適任農委會主委？他也強調，國民黨團未來還會陸續提出，陳吉仲在擔任大學教授時期，論文抄襲相關個案，也已掌握相關重要證據。

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