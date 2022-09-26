緊咬陳吉仲研究報告　國民黨團酸：「大學教授級」抄襲

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李德維指控，研究報告涉抄襲部分，「堪稱是大學教授級」，抄襲內容規避論文比對系統，原因在於陳吉仲抄襲「農政與農情」農委會相關刊物、林試所研究員上課教材，以及公務員出國報告，這些資料不會出現在論文比對系統，不但製造斷點，還抄襲非學術性文章。
李德維進一步指出，101年度陳吉仲教授研究報告第32頁，抄襲100年農委會林業試驗研究所研究員趙榮台的「里山倡議」，不僅部分段落幾乎照抄，甚至整篇文章的論述架構，與研究員趙榮台的文章雷同，另教授楊弈農97年191期「農政與農情」之「美國農地保育政策與執行成果簡介」，都不會出現在論文比對系統，這也是陳吉仲信誓旦旦說，論文比對系統的結果，只有3%原因。
國民黨團總召曾銘宗則痛批，陳吉仲攻擊國民黨桃園市長參選人張善政研究報告，是宏碁公司承包農委會農業電子化相關研究報告，本質上是蒐集國內外資料，只要註明來源，根本沒抄襲問題，且簽約對象是宏碁公司，張善政根本沒拿一毛錢進口袋，委託、驗收都是當時農委會主委蘇嘉全，但陳吉仲卻硬生生地指控張善政抄襲，故意抹黑。
曾銘宗呼籲，陳吉仲應出來直接面對，當政務官出現誠信問題，是否還適任農委會主委？他也強調，國民黨團未來還會陸續提出，陳吉仲在擔任大學教授時期，論文抄襲相關個案，也已掌握相關重要證據。