摜破國安基金防線！台股終場大跌340點 貨櫃三雄超低迷
美股23日4大指數全面重挫，台北股市今（26）日也跟著重摔，終場跌340.19點，收在13778.19點，失守萬四，跌幅2.41%，成交金額新台幣2178.13億元。權值股台積電終場跌8.5元至446.5元，跌幅1.87%，其他電子股也熄火。航空雙雄跌破季線，貨櫃三雄超低迷，先前漲多今拉回且破底月線的個股包含威盛、醣聯殺至跌停板。
美股道瓊指數23日下跌486.27點，跌幅1.62%，收在29590.41點；那斯達克指數下滑198.88點，跌幅1.8%，收在10867.93點；標普500指數挫64.76點，跌幅1.72%，收在3693.23點；費城半導體指數下跌35.4點，跌幅1.45%，收在2408.9點。而今日亞股也重挫，日韓股市跌2至4%左右。
台北股市今日甚至摜破萬四，午盤後跌幅擴大，終場跌340.19點，收在13778.19點，跌幅2.41%，成交金額新台幣2178.13億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場跌8.5元，收在446.5元，跌幅1.87%。同樣為晶圓代工的聯電跌幅超過3%，世界先進、力積電跌逾5%。其他重要電子股同步熄火，如聯發科跌1.90%，收在569元。鴻海下跌2.35%，群創、友達、和碩、國巨則跌1到6%多。
航空雙雄跌破季線，長榮航下跌2.75％，華航下跌超過4%，貨櫃三雄超低迷，長榮、萬海下跌逾7%，陽明跌深，終場大跌8.61%。
此外，先前漲多今拉回且破底月線的個股包含威盛、醣聯殺至跌停，怡利電下跌9.16%，漢磊、宏達電下跌超過7%，耿鼎、燿華、中興電、建碁、和大、華新下跌3至5%左右，元晶、美時、漢翔、智擎則跌約1至3%。