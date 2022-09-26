中職／樂天女孩球卡上市！髮香唇印卡最特殊

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普卡：191款
限量新人卡：4款（制服）
限量練習生卡：1款（制服）
平行閃卡：191款（共55套）
SP特卡：78款（限量55張）
全員拼圖卡：54款（共55套）
唇印卡：26款（限量10張）
唇印簽名卡：26款（限量10張）
私服簽名卡：153款（限量10～20張）
勝利女神簽名卡：7款（限量10張）
雙簽名卡：8款（限量10張）
(00+77)（12+15)（7+15)（16+95)（林襄黃捷雙姝簽）（18+24)（籃籃小胖隊長雙簽)（筱晴小帆總監雙簽）
限量新人卡：4款（限量30張/私服）
限量練習生卡：1款（限量30張/私服）
新人髮香卡：4款（限量5張）
練習生Kira髮香卡：1款（限量5張）
情書卡：52款（限量1張）
上述卡片皆封入卡包中迎接大家，整盒裝分平裝紙盒（售價20000元/內含女孩卡250包 ）及精裝松木盒，卡片隨機配置於兩種包裝盒中。松木盒每盒售價21000元，內含女孩卡16包，松木盒與往年不同，為滿足極致收集的藏家，省去處理大量普卡的時間，含至少8張的簽名加唇印卡其他是平行閃卡及各式限量卡，藏家可以更悠閒的欣賞抽到的女孩卡。
9/27（二）主場球場商店開始預購2022樂天女孩卡，限盒裝販售（平盒50盒/木盒80盒供預購，每人限購5盒）由官方通路保障整盒購買的中獎機率。網路商城則是9/27（二）中午12時開始，限量預購，購完為止，在10/12（三）之後陸續出貨，辣酷甜趴當天則是販售散包，另有限定OL制服簽名卡6款（限量10張）就藏在辣酷甜趴球場限定卡包中！
2022女孩卡平裝紙盒 https://reurl.cc/ERyyNK
2022女孩卡精裝木盒 https://reurl.cc/1mEEVQ