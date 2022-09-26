鄭家純師妹拍全裸寫真 甩肉5kg「上圍縮水變B罩杯」
藝人鄭羽凡自2021年底成為話題女神鄭家純師妹後，決定卸下傻大姐的形象，推出首本寫真書《其實我有點壞》，她今（26）日出席記者會時，表示自己已空窗4年，雖然中間還是有約會對象，但時常因「新鮮感」消退將情感轉移，被一旁的好友們吐槽是喜新厭舊，還自爆曾當眾拒絕男生的告白，現在想起來還有些不好意思。
鄭羽凡透露鄭家純（雞排妹）私下很暖，每一套衣服都要經過她的審核之外，也不排斥借比基尼給師妹穿，並教導要如何保護自己，「她一直提醒我要注意胸貼，丁字褲怎麼穿才不會走光。」被問到會不會擔心寫真銷量與師姐差太多，鄭羽凡大方表示完全不會，「我很支持師姐，我也有參考她的作品，但我比較菜，所以喜歡新鮮感的人可以來找我！」還預告若賣得好，不排斥裸泳造福粉絲。
從曝光的寫真照可以看到，鄭羽凡自信挺出胸型，利用抱貓姿勢、浪漫長捲髮遮住重點部位，趴床展現誘人之姿之外，還面對鏡頭性感吐舌。鄭羽凡表示為了寫真甩肉5公斤，現在是45公斤，罩杯也從大C縮水到大B，直呼：「手臂真的很難瘦！」一旁的蘿莉塔則安慰：「這才可以證實妳胸部是真的！」鄭羽凡也說滿想嘗試隆乳，並稱讚網紅蕾菈整的很漂亮。
鄭羽凡也說，整本寫真集最困難的就是浴室系列，要注意襯衫皺褶、又要表情管理、又累又冷，還要注意水流的方向跟蒸汽的位置，比全裸上陣還難拍。不光是寫真書，熱愛歌唱的鄭羽凡，還加碼發行數位單曲《POPCORN》，她也嘗試參與歌曲填詞、disco pop曲風，闡述葷食男女輕鬆無負擔的曖昧情感。