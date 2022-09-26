颱風諾盧襲菲律賓呂宋島　5救援人員罹難

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布拉坎省（Bulacan）省長費南度（Daniel Fernando）告訴GMA新聞網，布拉坎省減災管理辦公室5名人員在聖米格鎮（San Miguel）救援村民時遭洪水沖走。5名人員的遺體稍後被尋獲。
菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，聖米格鎮鎮長狄安森（Roderick Tiongson）說，布拉坎省減災管理辦公室於凌晨4時部署營救當地村民，當洪水高度超過6英尺（約183公分）時，5名救援人員失聯。
費南度說，罹難救援人員搭乘的卡車在前往救援途中拋錨，於是他們改划船前往營救村民，但一堵牆因突發洪水倒塌，擊中他們。
他表示，布拉坎省某些地區遭洪水淹沒，約2000名災民仍待在避難所。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天上午赴災區空中勘災。視察區域包括布拉坎省、新埃西哈省（Nueva Ecija）和丹轆省（Tarlac）。
小馬可仕勘災前，聽取國防部候任部長、菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）主席佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）主持的災情簡報。
小馬可仕說：「我想看看水位有多高。我不會降落在任何地方。」他表示，社會福利及發展部（DSWD）已準備好提供災民食物和飲水，後續再提供他們經濟和物質援助。
菲國能源部長羅提拉（Raphael Lotilla）在簡報中說，截至上午7時，呂宋島中部新埃西哈省和奧羅拉省（Aurora）全境停電。丹轆省、三描禮士省（Zambales）、班巴加省（Pampanga）和奎松省（Quezon）部分地區停電。
颱風諾盧已離開呂宋島進入南海，持續偏西移動。呂宋島今天停班停課。
馬尼拉國際機場今天有數十架次航班取消。馬尼拉輕軌1、2號線和捷運3號線（MRT-3）昨天受颱風影響縮短營運時間，今天已恢復營運。菲律賓國家鐵路多數路線尚未恢復營運。（編輯：馮昭）1110926