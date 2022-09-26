林佳龍化身店長幫賣麵助廟重建 喊話「選情是越來越好」
民進黨新北市長候選人林佳龍今（26）日到汐止的排隊美食魷魚羹店，化身店長幫忙並進行義賣，幫助在地廟宇濟德宮作為重建基金。林佳龍受訪時除了分享疫情期間全家一起下廚的溫馨時刻外，表示這次選戰競選時間很短、選區很大、對手很強，會更努力接觸每一位選民，包含爭取泛綠選民回流，相信「情況是越來越好」。
林佳龍說，來到汐止要感謝上次來市場拜票時，店家老闆的熱心招待，也熱情贊助看板支持，所以在市議員周雅玲協助下，今天來參與義賣，也要為在地廟宇濟德宮的重建盡一份心力，希望透過媒體的報導，可以讓大家多多來這邊消費，也幫助濟德宮重建。
媒體詢問有沒有拿手的料理，林佳龍笑笑的的說，自己最常煮麵，只要水一熱麵條就可以放下去，冰箱裡面有什麼菜就順道料理，可以節省冰箱空間，不浪費食物；在疫情期間和家人也會一起上網搜尋美食菜單和烹調作法，大家約好一起下廚，就是最溫馨的時刻。
對於媒體公佈的民調，林佳龍受訪時表示，這次選戰競選時間很短、選區很大、對手很強，但過去立法院長游錫堃挑戰競選連任的新北市長朱立倫時，民調也是呈現相似的現象，所以會更努力接觸每一個選民，提出好的政見，擴大支持者，包含爭取泛綠選民回流，現在勤走基層也感受到支持者的熱情，「情況是越來越好」。