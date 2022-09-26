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影／張淑娟不鳥周玉蔻道歉　批天上掉下一個大石頭

▲前空服員、中國小姐張淑娟（圖／記者朱永強攝，2022.09.26）
▲前空服員、中國小姐張淑娟（圖／記者朱永強攝，2022.09.26）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-26 14:03:452022-09-26 14:11:29

前中國小姐冠軍張淑娟不滿連日來被名嘴周玉蔻及蔡玉真影射，是蔣孝嚴「晶華酒店緋聞案」的女主角，她今（26）日請台北市議員王鴻薇陪同前往台北地檢署，對周玉蔻、蔡玉真按鈴提告妨害名譽。張淑娟邊哭邊按鈴說，「我今天就告妳們2個胡說八道、無事生非、抹黑造謠」，欺負她的名節，而且完全不求證當事人。

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▲張淑娟、台北市議員王鴻薇（圖／記者朱永強攝）
▲張淑娟、台北市議員王鴻薇（圖／記者朱永強攝）
張淑娟上午現身時就已經在哭，她說，她相信台灣社會是正義善良的，任何顏色她都愛，她也希望大家愛護自己的中國小姐；「妳們把一個女生糟蹋成這樣子，還說我是八大行業，我努力工作30年，怎麼可以這樣子呢？」家人不讓她來，今天來在路上她都很傷心，「今天如果我不講話，那個兇殺命案就是我，我就沒殺人啊，我連案子都不知道，我怎麼知道是哪一天，誰記得1999年誰在哪裡，我只能說從1988年當選到今天為止，我跟妳講的章孝嚴還李孝嚴，我沒有跟他滾過床」。

張淑娟說，未經當事人同意，周玉蔻就一直消費別人的照片，含沙射影，「妳含沙射影還指名道姓」，如果她的父母親今天還在，他們情何以堪？她沒有對不起中華民國任何一件事情，「我沒有跟章孝嚴滾床，我從當選（中國小姐）到今天，我連一天都沒有跟章孝嚴滾床，周玉蔻小姐，妳不要再用我的照片打妳的知名度了。」

張淑娟說，周玉蔻道歉是不夠的，用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風聲音的人，這樣子的新聞素質，她覺得不OK；她今天按鈴控告，她不是緋聞女主角，也沒滾床，「請妳不要再消費我了，妳知道用別人的照片是不道德的嗎？那有肖像權，妳憑什麼在網路上截我的照片東說西說，連我考進華航都胡說八道」。

她說，華航是有制度的，誰會飛一年就國際線？飛機機種有小飛機到大飛機，周玉蔻都搞不清楚，而且提到什麼華信，她飛時都還沒有華信航空，她1987年到1989年在上班，每天都這樣子含沙射影，「周玉蔻小姐、蔡玉真小姐，我真的不認識妳們，如果妳們有深仇大恨不要對著我來，我跟政治無關，也沒選舉。」

張說，她收到海外親友要她避禍，這是什麼「禍」？這是天上掉下來一個大石頭，整個砸毀一個女生的清白，她很高興她生在中華民國，「如果在古代，我應該投井自殺死掉」，而且含冤不明，沒有臉去見爸爸媽媽。

張淑娟表示，她相信今天在座的律師或是小朋友根本不認識她，「我認真努力，你們去查就知道了，還我一個清白，我今天告你告到底，周玉蔻、蔡玉真，妳們太惡劣了，沒有人可以這樣霸凌我。」

她說，相信司法是公正的，與其被人家霸凌，不如出來勇敢對抗；「我住在台灣沒有住在非洲，不相信妳找不到我」。

▲前空服員、中國小姐張淑娟（圖／記者朱永強攝，2022.09.26）
▲前空服員、中國小姐張淑娟（圖／記者朱永強攝，2022.09.26）

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