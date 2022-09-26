中市復康巴士免費服務　賴順仁要求務必持續

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社會局表示，台中市從十餘年前開始提供復康巴士免費接送服務至今，雖然廣獲民眾好評，但是也對其他社福預算造成排擠，而且審計處也多次要求市府檢討這項優惠政策。
賴順仁表示，依據國家發展委員會統計推估資料，近 4年身心障礙人口成長；加上台灣在2025年邁向「超高齡社會」，」」」預期未來老年、身心障礙人口將逐年上升，要如何建構無障礙運輸友善環境，提供其就醫、就業、就學、就養及社會參與所衍生之交通服務，全國復康巴士呈現供不應求之狀況，且城鄉間有明顯差異情形。
賴順仁詢問，社會局長彭懷真台中市復康巴士的車輛是否夠用？有没有汰舊換新計畫，進度如何？
彭懷真表示，中市復康巴士目前計有營運車輛276台，依據公務車汰換標準車輛應滿15年，或滿10年且里程數達12萬5,000公里始得辦理報廢。近3年(111年至113年)屆滿10年的車輛將達131輛，每年平均約需募集40輛。目前到110年止，受捐贈小型復康巴士計54輛，已達成募集目標。
彭懷真說，按規定，復康巴士應為中度肢體障礙以上人口涵蓋率之千分之五，本市應至少另外備有復康巴士132台，供維修保養時代換之用。據110年統計，本市肢體障礙中度以上人口數為26375人，服務涵蓋率約為千分之10，符合中央規定，故目前受贈新車是以汰舊為目標。
賴順仁指出，身心障礙者往返醫院就診常需復康巴士載送，台中市身心障礙人口約 13萬，肢體障礙中度以上之人口數為2.6萬人固定叫車，每月約5萬 5千趟次，需求量大復康巴士 275輛，根本供不應求。
社會局表示，雖然中市復康巴士營運車輛數為六都排名第三，會督導
賴順仁要求，中市繼續維持復康巴士免費接送福利政策。
彭懷真表示，雖然審計處幾乎每兩年就會檢討中市這項政策，但市府仍會全力維持。