中市復康巴士免費服務　賴順仁要求務必持續

台中市議會今 (26) 日進行市政總質詢，國民黨市議員賴順仁質詢指出，台中市復康巴士提供身障者免費接送服務為全國六都唯一的優質服務，但是在前任林佳龍市長任內，一度打算要取消這項免費優惠，還好最後没被取消。他要求社會局務必繼續維持這項優惠措施，務必照顧好身障者就醫的便利。

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社會局表示，台中市從十餘年前開始提供復康巴士免費接送服務至今，雖然廣獲民眾好評，但是也對其他社福預算造成排擠，而且審計處也多次要求市府檢討這項優惠政策。

賴順仁表示， 依據國家發 展 委員 會統 計推估 資 料 ， 近 4 年身心障礙人口 成 長； 加 上台 灣在 202 5 年邁向 「 超高 齡社 會」， 」」」 預期 未 來 老 年 、身心障礙人口 將 逐年上升，要如何建構無障礙 運 輸友善 環 境 ， 提供其就醫、就 業 、就學、就養及 社 會參與所衍生之 交 通服務 ，全國 復 康 巴士 呈 現 供 不 應 求 之狀 況 ， 且城鄉間有明顯 差 異情 形。

賴順仁詢問，社會局長彭懷真台中市復康巴士的車輛是否夠用？有没有汰舊換新計畫，進度如何？

彭懷真表示，中市復康巴士目前計有營運車輛 276 台，依據公務車汰換標準車輛應滿 15 年，或滿 10 年且里程數達 12 萬 5,000 公里始得辦理報廢。近 3 年 (111 年至 113 年 ) 屆滿 10 年的車輛將達 131 輛，每年平均約需募集 40 輛。目前到 110 年止，受捐贈小型復康巴士計 54 輛，已達成募集目標。

彭懷真說，按規定，復康巴士應為中度肢體障礙以上人口涵蓋率之千分之五，本市應至少另外備有復康巴士 132 台，供維修保養時代換之用。據 110 年統計，本市肢體障礙中度以上人口數為 26375 人，服務涵蓋率約為千分之 10 ，符合中央規定，故目前受贈新車是以汰舊為目標。

賴順仁指出，身 心 障 礙 者往返 醫 院 就 診 常 需 復康 巴士 載 送，台中市 身 心 障 礙 人口約 13 萬， 肢體障礙中度以上之人口數為2.6萬人 固定 叫 車， 每月約 5 萬 5 千趟 次，需求 量 大 復康巴士 275 輛， 根本供不 應 求。

社會局表示， 雖然中市復 康 巴 士 營運車輛 數 為六 都 排名第三，會督 導 各營運 廠 商依 據服 務使用 者 之需 求及 搭乘習 慣 ， 規劃共乘路線， 故 實際服務人 次為六都第一， 也未 有訂不到車人次。 目前復康巴士免費接送政策，最大的費用主要是駕駛的人事費用，在基本工資持續調漲、身障人數也年年微幅上升情況下，社會局在這項優惠政策上，仍有預算逐年微幅上升的壓力。

賴順仁要求，中市繼續維持復康巴士免費接送福利政策。