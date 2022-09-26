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中市復康巴士免費服務　賴順仁要求務必持續

▲議員賴順仁指出，復康巴士免費接送服務全國六都唯一，他要求社會局務必繼續維持這項優惠措施，務必照顧好身障者就醫的便利。(圖／柳榮俊攝2022.9.26)
▲議員賴順仁指出，復康巴士免費接送服務全國六都唯一，他要求社會局務必繼續維持這項優惠措施，務必照顧好身障者就醫的便利。(圖／柳榮俊攝2022.9.26)

記者柳榮俊/台中報導

2022-09-26 14:06:11

台中市議會今(26)日進行市政總質詢，國民黨市議員賴順仁質詢指出，台中市復康巴士提供身障者免費接送服務為全國六都唯一的優質服務，但是在前任林佳龍市長任內，一度打算要取消這項免費優惠，還好最後没被取消。他要求社會局務必繼續維持這項優惠措施，務必照顧好身障者就醫的便利。

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社會局表示，台中市從十餘年前開始提供復康巴士免費接送服務至今，雖然廣獲民眾好評，但是也對其他社福預算造成排擠，而且審計處也多次要求市府檢討這項優惠政策。


賴順仁表示，依據國家發委員會統計推估4年身心障礙人口長；上台灣在2025年邁向超高齡社會」，」」」預期、身心障礙人口逐年上升，要如何建構無障礙輸友善提供其就醫、就、就學、就養及會參與所衍生之通服務，全國巴士之狀且城鄉間有明顯異情形。


賴順仁詢問，社會局長彭懷真台中市復康巴士的車輛是否夠用？有没有汰舊換新計畫，進度如何？


彭懷真表示，中市復康巴士目前計有營運車輛276台，依據公務車汰換標準車輛應滿15年，或滿10年且里程數達125,000公里始得辦理報廢。近3(111年至113)屆滿10年的車輛將達131輛，每年平均約需募集40輛。目前到110年止，受捐贈小型復康巴士計54輛，已達成募集目標。


彭懷真說，按規定，復康巴士應為中度肢體障礙以上人口涵蓋率之千分之五，本市應至少另外備有復康巴士132台，供維修保養時代換之用。據110年統計，本市肢體障礙中度以上人口數為26375人，服務涵蓋率約為千分之10，符合中央規定，故目前受贈新車是以汰舊為目標。


賴順仁指出，身者往返復康巴士送，台中市人口約 13萬，肢體障礙中度以上之人口數為2.6萬人固定車，每月約55千趟次，需求復康巴士 275輛，根本供不求。


社會局表示，雖然中市復營運車輛為六排名第三，會督 各營運商依據服務使用之需求及搭乘習規劃共乘路線，實際服務人次為六都第一，也未有訂不到車人次。目前復康巴士免費接送政策，最大的費用主要是駕駛的人事費用，在基本工資持續調漲、身障人數也年年微幅上升情況下，社會局在這項優惠政策上，仍有預算逐年微幅上升的壓力。


賴順仁要求，中市繼續維持復康巴士免費接送福利政策。


彭懷真表示，雖然審計處幾乎每兩年就會檢討中市這項政策，但市府仍會全力維持。

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