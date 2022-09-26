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劉雨柔離婚！曾上節目喊：隨時會單身　1個月後官宣成真

▲劉雨柔今（26）日宣布和老公Jeff離婚，不過她一個月前才上節目透露「隨時做好單身的準備」。（圖／中天提供）
▲劉雨柔今（26）日宣布和老公Jeff離婚，不過她一個月前才上節目透露「隨時做好單身的準備」。（圖／中天提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-26 15:22:52

35歲女藝人劉雨柔和老公黃育仁（Jeff）結婚快6年，豈料今（26）日突宣布「退回到朋友的關係」，宣布兩人結束夫妻關係，讓粉絲相當錯愕。不過，她8月曾上節目喊「隨時做好單身的準備」，如今才過一個月便官宣成真，讓人難免聯想「是否早有離婚打算」。

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▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
劉雨柔在節目《小明星大跟班》談及「女人最想離婚的原因」時，曾透露「隨時做好單身的準備」，因為老公不懂得拿捏與女生互動的分寸，這點時常讓她爆氣：「劈腿外遇是會有前兆的，他會養成一種習慣，我老公是一個教練，他最不缺的就是女學生，剛結婚的時候，他會每個月固定跟一個女學生去吃飯，我們就為了這件事一直吵，但他居然覺得是我在無理取鬧」。

▲劉雨柔抱怨老公跟學生關係太親密，隨時做好單身準備。（圖／中天綜合台提供）
▲劉雨柔抱怨老公跟學生關係太親密，隨時做好單身準備。（圖／中天綜合台提供）
近期劉雨柔更發現老公回家時，T-shirt上有粉，「我就說這什麼東西？他說有女學生下課跟他小擁抱打招呼，我說擁抱就擁抱，她頭貼在你肩膀幹什麼？因為那一定是貼在身上才有的痕跡」。

而劉雨柔今（25）日在臉書轉發老公的聲明，「很遺憾用這樣的方式告知所有關心以及喜愛我們的朋友，在這將近六年的婚姻裡，我們盡力扶持彼此往更好的方向發展和前進，但因種種理念的不合，在彼此理性、和平、尊重的溝通下，我們決定在感情還沒破裂之前，退回到朋友的關係」。

▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
聲明內容還提到「未來的日子，我們依然會用朋友的身分存在著，一切都沒有過多需要臆測的問題發生，我們將不佔用任何社會資源，再談論此事。也再次謝謝大家的關心」，對此，劉雨柔也說「謝謝Jeff，也謝謝大家，先退回到朋友的身份，我們很好。心平氣和的，我們都會更好」。（編輯：郭佩蓉）


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