Gogoro推學生價現折5千 聯手可不可抽全台暢飲套票
Gogoro首度推出「教育優惠購車專案」，只要符合專案資格的在學學生即可享指定車款現折5,000元的好康優惠，還可搭配政府補助最高27,300元。近期Gogoro更出奇招，與知名手搖飲料「可不可熟成紅茶」跨界合作，運用 Gogoro考照神器為主題，以學生考駕照時的情境發想，結合網路流行用語，獨家推出4款超有梗互動設計「Gogoro x 可不可」活動杯膜，活動杯膜自即日起於全台可不可熟成紅茶門市限定推出，掃瞄杯膜上的 QR code 可破解考照神器的筆試模擬考題，10/31前還可再抽可不可「全台暢飲套票」3套，每1套均有 292 張可不可熟成紅茶兌換券。此外，10/31 前憑在學學生證至全台 Gogoro 門市完成首次試騎，就送「可不可熟成紅茶大杯」兌換券一張，限量2,500張。
Gogoro此次與可不可熟成紅茶聯手翻玩新風格，並攜手合作推出 Gogoro VIVA MIX 跨界創意限量版，打造獨一無二的兩款設計，分別為「可不可藍」與「熟成紅」。消費者只要在 11/15 前於可不可門市消費滿 88 元，登錄發票即可抽「可不可藍」車款 3 台。
此外還推出「 Go Tea Jar ! 可不可 GO 找茶」任務，即日起至 11/15 前，於可不可全台門市找尋 12 款特殊圖案茶罐，拍攝者持聯名杯膜飲品與特殊圖案茶罐拍照、打卡並截圖，最快集滿上傳表單並優先獲得審核通過者，即可獲得 Gogoro VIVA MIX 跨界限量「熟成紅」車款 1 台。同時為滿足杯控收藏需求，推出期間限定的 Gogoro X KEBUKE 環保隨行杯於全台可不可熟成紅茶門市販售，售價 129 元，數量有限售完為止。
為回饋 Gogoro 騎士解徽章任務，車主只要到標示綠點的 GoStation交換電池五次以上，就能解鎖「綠能寶石徽章 LV.1」任務，並將「綠能寶石」徽章畫面截圖公開分享在個人社群平台上，貼文需包含指定 Hashtag 文字：「 #Gogoro 快請我喝可不可」，於 10/3 ~ 10/21 期間前往全台可不可門市出示分享貼文，經門市人員確認符合領取資格即可兌換飲料抽獎券1張，數量有限，送完即止。