轟NCC放任！徐巧芯拒上周玉蔻節目：歡迎不分顏色響應
資深媒體人周玉蔻，因直指國民黨台北市長參選人蔣萬安其父蔣孝嚴的「晶華緋聞案」女主角，是前中國小姐張淑娟遭對方提告，雖然今（26）日現身地檢署，表示願意鞠躬道歉，但仍掀起社會議論，對此，台北市議員徐巧芯稍早在臉書上表態「即日起，拒上周玉蔻任何節目，包含電視、廣播、直播」，也歡迎政治人物不分顏色一起響應。
曾獲得中國小姐冠軍的59歲張淑娟，遭周玉蔻稱是蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，周玉蔻當時也回應「歡迎提告，讓司法查證22年懸案」，不過今日上午，當張淑娟和台北市議員王鴻薇到台北地檢署準備提告時，周玉蔻也突然到達現場，並鞠躬向張淑娟致歉，解釋是有晶華酒店人士告訴她與蔡玉真，當年有一名中國小姐名銜的小姐委託代訂房間，「很抱歉用各種不同方式都沒有找到張淑娟，當時只是比對提供訊息的人士，如果造成傷害，張淑娟覺得個人名節、清白受到不明之冤，她願意公開向所有國民、全世界人士表示她在新聞工作上的道歉」。不過對於周玉蔻的歉意，張淑娟不領情，表示會告到底。
針對此事，徐巧芯先是在臉書上抨擊周玉蔻「昨天才說自己有被告癖，今天真的要被告就縮了，跑去『道歉』，但態度囂張根本是打算讓對方二度傷害」，聲周玉蔻的假意道歉，實際上是加諸更多傷害，還要繼續抹黑別人祖宗十八代，痛批他是「惡質媒體人」。
徐巧芯質疑「為什麼NCC如此放任惡毒老蔻利用媒體傷害無辜的人？」還說NCC＝Need Co Co，因此宣布「本人即日起拒上老蔻任何節目，包含電視、廣播、直播，歡迎政治人物不分顏色一起響應」。
徐巧芯也在留言處貼上周玉蔻節目曾邀約過的簡訊表示「晚點公佈跟周玉蔻同流合污的名單，請他們以後也不要再去周玉蔻節目，否則就是為虎作倀」。（編輯：林莞茜）