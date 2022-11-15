我是首投族／討厭政見淪「空頭支票」 新鮮人力挺黃珊珊
2022九合一大選即將在11月26日舉行投票，今年20歲，戶籍在台北市、目前就讀輔仁大學食品科學系大三的貝卡（化名）接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，這次選舉一定會回去投票，非常期待能夠行使自身權益。談到戶籍地台北市長「三腳督」選情，她毫不避諱直言，候選人拋政見最後常變「空頭支票」，因此她傾向投給有實務經驗的無黨籍台北市長候選人黃珊珊。
首投族貝卡表示，雖然對台北市選情不是隨時都關注，但偶爾也會跟家人一起討論，父母會聊到各黨候選人表現。對於檯面上蔣萬安、陳時中與黃珊珊三名候選人，她認為，候選人選舉期間常開「空頭支票」，當選後卻常不會實現，而陳時中擔任衛福部長期間，防疫表現有待加強，很多事情沒處理得很好，黃珊珊之前則是台北市副市長，「相較當立法委員的蔣萬安更有實務經驗，因此會傾向投給黃珊珊。」
貝卡還提到台北市長柯文哲，在擔任市長8年期間改變城市許多。她強調，尤其在教育部分，北市針對國中生數學的「減C計畫」，有效幫助了數學比較不好的學生。
另外，針對公民權下修18歲公民複決，貝卡則表態會投下同意票，她認為既然18歲可考汽機車駕照，「應該要是完全行為能力人，已具備獨立思考能力」。
貝卡也說，現代年輕人接受資訊量，比起不太出門的長者較廣泛許多，也是因為年輕人常出門在外，與人接觸機會更多，相對在同儕間也會多討論相關話題，立場比較有機會平衡，「而不是聽家人說投誰就投誰」。