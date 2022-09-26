中市快打站發盧秀燕競選文宣　議員批公器私用

台中市次世代疫苗快打站今 (26) 開打，民進黨市議員江肇國接獲民眾陳情，快打站現場竟有市府人員公然發放市長盧秀燕競選文宣，有違反行政中立、濫用公部門資源的嫌疑。對此，江肇國批「毫不遮掩地公器私用」，日前才發生公家電子看板刊登盧秀燕參選廣告、利用行程之便到校園宣傳政績等情事外，現在甚至到快打站發文宣品，這是破壞行政中立的最拙劣示範。

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江肇國接獲蔡姓民眾陳情指出，今上午到大墩文化中心接種疫苗，驚見施打疫苗後的休息區有市府人員公然發放市長盧秀燕的競選扇子，質疑公務員利用上班時間為特定候選人競選有違行政中立，蔡姓民眾立即詢問現場其他市府人員這樣的行為是否不妥，市府人員避而不答，只揮了揮手示意他快點離開。江肇國批，毫不遮掩地公器私用，誇張到令人憤怒。

江肇國表示，日前才發生大里區一處市府所屬的 LED 電子看板高調播放市長盧秀燕的參選廣告，後又遭市長候選人蔡其昌指出盧秀燕利用公務行程之便進入校園宣傳選舉，現在甚至出現快打站中的市府人員公然發印有盧秀燕競選文宣的扇子，完全是在踐踏行政中立的法令。

江肇國質疑，離選舉日越近而市府機器動得越厲害，呼籲盧秀燕務必要秉持行政中立的原則，不要再濫用公部門資源，放過公務員也放過只想單純打疫苗的民眾。