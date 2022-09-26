中市快打站發盧秀燕競選文宣　議員批公器私用

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江肇國接獲蔡姓民眾陳情指出，今上午到大墩文化中心接種疫苗，驚見施打疫苗後的休息區有市府人員公然發放市長盧秀燕的競選扇子，質疑公務員利用上班時間為特定候選人競選有違行政中立，蔡姓民眾立即詢問現場其他市府人員這樣的行為是否不妥，市府人員避而不答，只揮了揮手示意他快點離開。江肇國批，毫不遮掩地公器私用，誇張到令人憤怒。
江肇國表示，日前才發生大里區一處市府所屬的LED電子看板高調播放市長盧秀燕的參選廣告，後又遭市長候選人蔡其昌指出盧秀燕利用公務行程之便進入校園宣傳選舉，現在甚至出現快打站中的市府人員公然發印有盧秀燕競選文宣的扇子，完全是在踐踏行政中立的法令。
江肇國質疑，離選舉日越近而市府機器動得越厲害，呼籲盧秀燕務必要秉持行政中立的原則，不要再濫用公部門資源，放過公務員也放過只想單純打疫苗的民眾。
西區區公所表示，今明日兩日開設快打站提供長者次世代疫苗接種服務，服務對象皆為75歲以上長者，因時節正值秋老虎，考量這兩日天氣尚屬炎熱，公所將所內2000支庫存「防疫扇」發放長者散熱使用，同時提醒民眾為愛防疫、注意身體健康，屬市政宣導品，且在7月28日、8月27日、9月3日開設的快打站也皆有提供，讓前來施打的民眾方便作為消暑使用，與選舉無關。