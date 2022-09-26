周玉蔻稱曾密會柯文哲「調情」 柯：她真的用這個字眼？
媒體人周玉蔻今（26）日在臉書上PO文，表示2014年台北市長選戰中，時任市長參選人柯文哲為了向她討教，偷偷跑到她主持節目的台北之音辦公室「密談」一個小時，「臨走時還對著我『調情』説『原來你不是花瓶』」，而周玉蔻此番說法也引發各界討論。對此柯文哲今日下午受訪時，聽到記者提問一度瞠目結舌，直言「調情？她用這個字眼喔？」更表示「回去要鄭重聲明，調情這個詞實在太奇怪了！嚇死了！」
周玉蔻今日上午在臉書上PO文，批評柯文哲「不要臉」，直言2014年柯文哲在選台北市長時，為了向她「討教」，偷偷跑到他主持節目的台北之音辦公室，與她密談了一個小時，臨走前還對她「調情」說道「原來妳不是花瓶」。「當時懶得理你，現在民眾黨蟑螂病毒網軍黨羽，欺負老實人陳時中，人家是客氣不囗出惡言，你們還真忘記姓什麼，A片說，假影片到處亂竄，什麼玩意兒？」周玉蔻直言，不會說柯文哲暗戀自己，因為她愛的是陳時中、蔡英文、賴清德、沈慧虹。
而針對周玉蔻的「調情」說，柯文哲則是顯得相當訝異，面對記者提問時一度瞠目結舌，反問「調情？她用這個字眼喔？」並強調「我必須鄭重聲明，這調情用字太奇怪了，嚇死了！」現場記者也追問，周玉蔻自己表示已經封鎖柯文哲的臉書，柯則似乎不以為意，表示「沒什麼啊，不要看就不要看。」
記者詢問，近日來陳時中陣營與民進黨，似乎都開始與周玉蔻進行切割？對此柯文哲則直言，自己之前提出的「戒毒、吸毒」說最恰當。「水能載舟亦能覆舟，之前你用這個人去造謠、打擊你的敵人，有一天他開始牽拖你的時候，就會甩不掉。」柯文哲說，還是那句話，用名嘴跟網軍治國遲早遭到報應。