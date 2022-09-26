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小S當年為追星睡路邊　搶郭富城被大S嗆「我比妳漂亮」

▲小S（右）當年為追星睡路邊，搶郭富城被大S（左）嗆「我比妳漂亮」。（圖／小S IG）
▲小S（右）當年為追星睡路邊，搶郭富城被大S（左）嗆「我比妳漂亮」。（圖／小S IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-26 18:40:15

小S在Podcast《老娘的老娘》跟S媽聊起兒時追星舉舉故事，小S跟大S從小就喜歡明星，出道前曾為了追郭富城，追到姊妹反目，因為2人爭執，郭富城朝她們方位看了好幾眼，甚至為了看日本傑尼斯旗下團體「忍者」演唱會，在路邊搭帳篷住了一晚，好在入場時搶到最好位子，真可說是超級粉絲。

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▲小S（左）曾故意弄豬頭給S媽料理，沒想到被輕易破解。（圖／金星文創提供）
▲小S與S媽開設Podcast《老娘的老娘》。（圖／金星文創提供）
小S小時候買喜歡的明星照片放在教室的透明墊子底下，長大一點就追星，除了在「忍者」演唱會入口搭帳篷過夜，好衝到搖滾區第一排，他們還在臉上寫了大大的「忍」字，就是想要明星看自己一眼。而且演唱會快結束時，就衝到出口等偶像出來，包計程車繼續尾隨追星。

後來港星當道，大小S特別迷郭富城，S媽還陪他們追著郭富城跑通告，小S記得那是張菲的《龍兄虎弟》節目，她們就在觀眾席舉著寫上郭富城的板子支持偶像，郭富城偶爾看往她們的方向，姊妹搶著說：「他一直在看我！」、「沒有，我覺得他是在看我！」大S還說：「拜託！我比妳漂亮那麼多！他看妳幹嘛？」

S媽也有心儀的明星，有次劉德華聽大S提起S媽很喜歡他，當場邀請S媽吃火鍋，還親自幫S媽涮肉燙青菜，讓S媽開心不已，超級待遇讓小S認輸，覺得媽媽真是超級粉絲。

▲小S悼念余苑綺。（圖／小S臉書）
▲小S小時候很喜歡郭富城。（圖／小S臉書）

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