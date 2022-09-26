小S當年為追星睡路邊 搶郭富城被大S嗆「我比妳漂亮」
小S在Podcast《老娘的老娘》跟S媽聊起兒時追星舉舉故事，小S跟大S從小就喜歡明星，出道前曾為了追郭富城，追到姊妹反目，因為2人爭執，郭富城朝她們方位看了好幾眼，甚至為了看日本傑尼斯旗下團體「忍者」演唱會，在路邊搭帳篷住了一晚，好在入場時搶到最好位子，真可說是超級粉絲。
小S小時候買喜歡的明星照片放在教室的透明墊子底下，長大一點就追星，除了在「忍者」演唱會入口搭帳篷過夜，好衝到搖滾區第一排，他們還在臉上寫了大大的「忍」字，就是想要明星看自己一眼。而且演唱會快結束時，就衝到出口等偶像出來，包計程車繼續尾隨追星。
後來港星當道，大小S特別迷郭富城，S媽還陪他們追著郭富城跑通告，小S記得那是張菲的《龍兄虎弟》節目，她們就在觀眾席舉著寫上郭富城的板子支持偶像，郭富城偶爾看往她們的方向，姊妹搶著說：「他一直在看我！」、「沒有，我覺得他是在看我！」大S還說：「拜託！我比妳漂亮那麼多！他看妳幹嘛？」
S媽也有心儀的明星，有次劉德華聽大S提起S媽很喜歡他，當場邀請S媽吃火鍋，還親自幫S媽涮肉燙青菜，讓S媽開心不已，超級待遇讓小S認輸，覺得媽媽真是超級粉絲。