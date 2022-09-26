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「回日本」成風潮！旅遊平台重啟　保險、SIM卡一站搞定

▲台灣和日本對於旅遊的政令陸續鬆綁，讓旅遊電商完美行(WAmazing)重新啟動服務，提供旅人保險、免費SIM卡等。（圖／官方提供）
▲台灣和日本對於旅遊的政令陸續鬆綁，讓旅遊電商完美行(WAmazing)重新啟動服務，提供旅人保險、免費SIM卡等。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-26 16:37:58

台灣預定於10月13日起採取入境免居檢「0+7」政策，並開放入境人數至每週15萬人次等措施。日本也十分有默契地在日前宣布於10月11日起重啟國門，放寬邊界管制，恢復短期「免簽證」旅行和自由行，預料會帶回一波「回日本」的旅遊風潮，日本旅遊電商平台「完美行 （WAmazing）」即日起正式重新啟動服務，將販售的訪日海外旅遊保險，並提供24小時365天的中文、英語服務；此外，更提供會員免費網路SIM卡申請。

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根據國內旅行社調查，台灣人疫後最想飛的地區由日本奪冠，加上近期日幣重貶，更是適合在年底購物旺季到日本盡享購物樂趣。日本旅遊電商平台─完美行，宣佈自即日起正式重新啟動，並針對各項服務進行全面改版與升級。保障內容包含新型冠狀病毒相關的治療、移送的海外旅行平安保險，最高賠償金額1000萬日圓，並提供24小時365天的中文、英語服務；此外，同步提供會員免費網路SIM卡申請，包含15天500MB流量，並可於日本國內共22個機場專用機台領取。

完美行憑藉日本在地優勢，持續以「選品店」概念，精準嚴選符合旅客需求的商品與服務，提供日本各大地區與都道府縣，不同季節與月份的美食情報、景點活動、推薦行程等資訊，並統整常見觀光問題集，滿足海外旅客的需求。

▲完美行。（圖／官方提供）
▲完美行宣佈自即日起正式重新啟動，並針對各項服務進行全面改版，保障內容包含新型冠狀病毒相關的治療、移送的海外旅行平安保險等。（圖／官方提供）

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