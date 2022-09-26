張淑娟爆哭提告「加重誹謗」 周玉蔻喊話蔣孝嚴：不要躲
資深媒體人周玉蔻近日爆料，國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去曾與前中國小姐張淑娟「開房間」，張淑娟今（26）日上午到北檢哭著提告周玉蔻，沒想到周玉蔻提早抵達向媒體鞠躬致歉，還與台北市議員王鴻薇火爆對嗆。下午周玉蔻再透過臉書表示，道歉與真相是平行線的兩回事，更繼續向蔣孝嚴喊話「不要躲，配合出庭作證」。
周玉蔻緊咬蔣孝嚴過去緋聞事件，直指「晶華緋聞案」女主角就是張淑娟，對此張淑娟澄清這是不實指控，並在上午到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，不僅爆哭，還說如果她在古代早就已經「投井自殺」。
而周玉蔻早上搶先一步抵達北檢，在媒體鏡頭面前，當眾向張淑娟鞠躬道歉，還與陪同張淑娟提告的王鴻薇對嗆，罵對方老公「吃軟飯」成為新聞焦點。
在周玉蔻離開現場後，張淑娟才現身按鈴提吿，哭訴自己「沒有跟章孝嚴滾床」，請周玉蔻不要再用她的照片打知名度，也認為周玉蔻道歉是不夠的，更強調一定會告到底。
周玉蔻下午則在臉書PO文再度回應表示，道歉與真相，是平行線的兩回事。既然已經進入司法程序，就由法院查明事實，當事人應該要做好心理準備，面對證人與證據。
周玉蔻也說，開庭前不再討論此案，並呼籲蔣孝嚴不要躲，配合出庭作證，讓真相大白。