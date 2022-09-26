巷仔內／國民黨民調被超車　2022大選「順風牌」有變數

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此外在「台灣民意基金會」這2份民調中可看到，表態未支持任一政黨選民分別有33.9%、25.5%，中間選民1個月減少了8.4個百分點。連結國、民兩黨民調下滑、民眾黨支持度上升，中間選民的變化受到注意。
另據「美麗島電子報」8月的國政民調結果，民眾對國民黨的正面評價（指好、信任、滿意、好感），好感度對比7月同民調的27.5%，上升3.0個百分點達到30.5%，對國民黨負面評價（指不好、不信任、不滿意、反感），對比上月57.5%，則下降0.3個百分點，達到57.2%，兩項指標皆呈現國民黨評價好轉趨勢。
對照8月的「美麗島電子報」統計數據，和9月「台灣民意基金會」民調結果，國民黨的支持度起起伏伏，並不穩固，眼見投票日僅剩2個月，選情變化之激烈，國民黨須嚴陣以待。
另一方面，民眾黨2019年創黨迄今，因立場、用人問題，常被貼上「小藍」標籤。不過，民眾黨和國民黨同樣是在野黨，卻存在莫測高深的競合關係，檯面下暗潮洶湧。
首先在競爭部分可發現，民眾黨新竹市長候選人高虹安近期因博士論文遭控抄襲風波，網路討論聲量大量攀升，話題不斷，遠超對手民進黨新竹市長候選人沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁，導致兩大黨參選人出現「邊緣化」的尷尬局面，而高也被外界看好，有望奪下民眾黨主席柯文哲的故鄉新竹市長大位。
國民黨與民眾黨除了互別苗頭，有趣的是在部分縣市仍傳「藍白合」可能，例如在高雄市長部分，民眾黨這次未推參選人，柯文哲今年8月南下高雄助選時，「不期而遇」國民黨高雄市長參選人柯志恩，兩人甚至還在現場一同搞起吃播，顯見雙柯好交情。另外，柯志恩接受專訪也曾坦言，民眾黨在高雄市有提議員，兩黨實質合作較為困難，但在市長選舉上，盼能與民眾黨尋求「最大公約數」。
不僅如此，民眾黨在未推市長參選人的台南市，國民黨台南市長參選人謝龍介日前更是被捕捉到，陪同民眾黨市議員參選人江國銘站在路口揮手拉票，也被視為替台南市藍白合跨出第一步，出現罕見的「藍營母雞帶白營小雞」場面。謝龍介受訪更不諱言，民進黨搞得天怒人怨，議員席次與其給民進黨，不如給民眾黨來得幸福，願意推一把助民眾黨參選人。
另外，在民眾黨同樣未推縣長參選人的苗栗縣，國民黨主席朱立倫9月出席黨籍參選人謝福弘的競選總部成立大會，被問到會不會尋求柯文哲支持？朱也語帶玄機說，國民黨一定會爭取更多支持，「別忘了我跟柯文哲是同屆同學」；而柯文哲也像跟對方說好一般，受訪時也語帶保留說，朋友要多、敵人要少，「我們跟誰都可以合作，只是說是合作什麼」。
綜觀藍白選戰策略，可見在民眾黨未推縣市長參選人地區，雙方未把話說死，似乎仍存合作空間。只不過，回顧民眾黨在2020年立委選戰初試啼聲，跌破眾人眼鏡最後關頭斬獲5席立委，如今民眾黨民調支持度超車國民黨；國民黨在談藍白合之前，似乎恐在地方選情埋下「未爆彈」。
總結而論，選戰邁入下半場，國民黨除需針對公共議題，持續向執政黨發起質疑，提升自身好感度外，也不容小覷民眾黨的「異軍突起」。國民黨在面對藍白合議題時須謹慎小心，思考風險是否大過利益，當民眾黨步步崛起，蠶食藍綠原有版圖，未來國民黨恐得當心邊緣化危機。