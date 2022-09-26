完成千里救援任務！巡護8號船救援金隆成18號漁船返屏東
海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊巡護8號船搭載洪姓代理船長登上我國琉球籍金隆成18號漁船完成任務，該漁船於今(26)日上午，返回屏東鹽埔漁港，艦隊分署高雄海巡隊刑事人員登船調查現場後，往生船長大體則由家屬移靈至家中，後續將報請屏東地檢署進行相驗，以釐清死亡原因。
海巡署艦隊分署副分署長吳金河表示，該分署是於15日23時57分，接獲南部分署勤指中心轉東港漁業電台漁船災害通報，我國琉球籍金隆成18號漁船船長，於北太平洋公海海域作業時因病往生，船上無人可以安全駕駛，又遭逢南馬督颱風接近，請求海巡派艦搭載代理船長前往救援，漁業署監控中心並協調在該海域附近作業的連合發號漁船前往協助。
海巡署艦隊分署直屬船隊隊長張宏裕指出，為爭取救援時效，該直屬船隊巡護8號船緊急進行油、水、糧食整補作業，於18日搭載洪姓代理船長由高雄港出航，趕往北太平洋海域救援，並於21日5時於鵝鑾鼻東方約726浬，與我國連合發號漁船拖帶的金隆成18號漁船會合，由巡護8號船船長王肇順施放警備小艇，搭載洪姓代理船長登船，經登檢人員確認人船安全無虞後，巡護8號船接續進行公海巡護任務。
我國琉球籍金隆成18號漁船，由連合發號漁船伴航，於26日7時返回屏東鹽埔漁港，艦隊分署高雄海巡隊刑事人員即登船調查現場後，大體由家屬移靈至家中，後續將報請屏東地檢署進行相驗，以釐清死亡原因。