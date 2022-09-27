beanfun!漫畫星新作《三重之影》 展開台灣熱血史詩之戰
奇幻類的作品大多是由架空世界觀衍生，不過在作者八音諧筆下反而加入了濃厚的「台灣元素」！他所著的《三重之影》作品名稱的「三重」就是大家熟識的新北三重區。而大家對三重的印象是有眾多宮廟形成的八家將文化，因此八音諧結合自身視角，觀察這些現象，重新詮釋幫派間打鬥、爭地盤等衝突等，集結而成《三重之影》，於beanfun!漫畫星隔周三11：00準時更新，台漫中的奇幻系大作不可錯過！
《三重之影》有著濃厚的奇幻世界觀、著重於角色群像劇的故事敘述，如此具有挑戰性的題材，為beanfun!漫畫星注入了嶄新的元素。許多台漫讀者也感到驚奇，紛紛表示：「好喜歡畢書豪一出場就龍霸天式震懾住小混混的場景！」、「很期待美少年馮喬丹跟畢書豪的化學反應」。隨著故事發展，兩位男主角將揭露三重各幫派不擇手段的爭權暗鬥，八音諧透露《三重之影》所呈現的是不分正邪的勢力較勁，任何人都有可能成為故事裡的主角，反之也有可能一夕之間變成惡人，這樣玩味的回答更讓人好奇了。
角色設定上，八音諧更嘗試以雙男主安排劇情，擁有強大力量的小混混，搭配身形嬌小柔弱的高中生，如此新鮮的組合讓話題度持續上升。故事描述畢書豪作為三重市的「天龍會」的一員，某次撞見正被警察追補的男高中生馮喬丹，傷痕累累地懇求他相助，性格迥異的兩人將會擦出什麼樣的火花？
八音諧回憶起當初的創意理念說到：「相較台北其他區域，三重成為眾多北漂青年選擇的居住地，外來的北漂青年、在地的宗教文化等，抱持著各種文化與信仰的人們穿梭於此，讓三重成為了一個看似平凡卻又不簡單的城市」。嶄新的發想成功將台灣特有城市光景溶入到《三重之影》，讀者可以在故事裡看到眼熟的街景，同時又保有作品獨創世界觀和細膩的角色塑造，出色、流暢又不失精緻的打鬥畫面，閱讀起來能感受到十分衝擊的新鮮感。想知道未來劇情發展請鎖定beanfun!漫畫星，多元類型的優質作品，讓你窺見台漫的無限可能性！
beanfun!漫畫星《三重之影》