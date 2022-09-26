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支持者遭「虹衛兵」出征　沈慧虹發言人批：女版韓國瑜

▲劉康彥表示高虹安在古蹟「新竹州圖書館」的照片，原以為可以淡化自大驕傲的人設，未料卻喚醒新竹市民對於林智堅、沈慧虹與市府團隊攜手努力的記憶。（圖／翻攝自劉康彥臉書）
▲劉康彥表示高虹安在古蹟「新竹州圖書館」的照片，原以為可以淡化自大驕傲的人設，未料卻喚醒新竹市民對於林智堅、沈慧虹與市府團隊攜手努力的記憶。（圖／翻攝自劉康彥臉書）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-26 16:14:492022-09-26 16:16:04

日前有一新竹市的民眾透過自身的生活與觀察，在臉書上PO一張圖文，細數這8年來新竹的建設與改造，最後卻因輿論壓力下架，對此民進黨參選人沈慧虹發言人劉康彥批評，高虹安的政治價值就是「不合我意就翻桌」，其支持者更在網路上全面開戰，將高推向極端，批評不僅是女版柯文哲，根本快變女版韓國瑜，「這是大家內心真正期待的新竹市長格局嗎？」

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劉康彥說，很多人說高虹安有年輕票，他認為太小看年輕人了，「情緒失控拿手機反拍媒體」跟「機靈的秀手機殼化解推擠」，難道年輕人會分辨不出來嗎。

劉康彥說，高虹安一張在古蹟「新竹州圖書館」的照片，原以為可以淡化她自大驕傲的人設崩壞風波，沒想到卻喚醒新竹市民對於過去8年對林智堅、沈慧虹與市府團隊攜手努力，讓新竹市徹底翻新的記憶。

劉康彥也說，高虹安的政治價值，就是「不合我意就翻桌」，認為棒球場工程做不好，林智堅其他工程也絕對好不到哪裡去，反正自己就是最新政治、最中立、最有抗壓性、最不會硬凹、最謙虛。

劉康彥提到，這些年新竹市的改變與進步，是市府團隊和市民共同努力實現的，但高虹安連一點點肯定都不願意，原因在於她對新竹市沒有感情，「高虹安最愛的叫做自己」。

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