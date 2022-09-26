張廖萬堅爭取特教生升大就近應考　教部允增中教大考場

身心障礙學生升大專校院甄試常年因為考場數量不足，導致考生需要舟車勞頓跨縣市應考，為了提升特教考生權益，立法委員張廖萬堅今 (26) 日會同教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝前往台中教育大學會勘，爭取 112 年度增設為甄試考場，台中教育大學校長郭伯臣允諾全力配合增設考場，教育部也將補助改善校園無障礙空間，以期 112 年能順利提供中部地區特教考生就近應考。

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張廖萬堅表示，今年的身心障礙學生升大專校院甄試在 3 月下旬舉行，卻發生考場規劃不良的情形，在接獲反應後，立即要求教育部改善，同時也發現考場不足的問題，導致特教學生及陪同家長需千里迢迢前往指定考場應試，部分特教學生已經行動不便，卻還要舟車勞頓前往應考，非常不便。因此在立法院提案要求教育部，研議減輕特教考生應考的負擔。

張廖萬堅補充，扣除雙北及東部，從桃園到屏東僅有彰化師大及高雄師大兩個考場，卻有上千位考生需要應考，對比一般生參與大考都能在鄰近學校應考，特教生卻要跨好幾個縣市才能考試，在考場設置的數量上明顯有待改進。

張廖萬堅說，在提案後，教育部原先規劃 112 年新增中原大學作為考場， 113 年才增加台中教育大學及台南大學作為考場，但他認為對的事就要趕快做，因此召集教育部官員至台中教育大學會勘，實地瞭解中教大的教室數量及無障礙設施是否符合特教甄試考場的需求。

特殊教育司長吳林輝表示，教育部將用最快的速度核定補助改善校園無障礙設施設備，以期 112 年能順利提供中部地區特教考生就近應考。