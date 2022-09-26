劉雨柔留住2千萬房「獨扛房貸」 前夫搬走還有說有笑
35歲的藝人劉雨柔稍早在臉書上，宣布與職業格鬥選手老公Jeff黃育仁，結束將近6年的婚姻，今（26）日中午一起到戶政事務所簽字離婚。劉雨柔目前仍住在去年買在汐止的新家，Jeff則是從月初，就開始慢慢搬走，2人仍是好朋友，且Jeff上週搬家時，還與劉雨柔有說有笑、聊天，雖然雙方是和平協議離婚，不過一段關係的結束，還是讓劉雨柔內心有些難過。
劉雨柔去年花2000萬在汐止買下32坪的樓中樓，房型是有4房1廳2衛，頭期款、房貸都是自己扛，也是登記在自己名下，目前房貸還沒還清，至於Jeff先前傳出的百萬債務，經紀人表示不清楚是否已經還完，且夫妻倆沒有財產分配問題，雙方經濟獨立，並強調是協議離婚，絕非其中一方出軌，或是生不出小孩等原因，而是因為價值觀不同，無法度過磨合期，才選擇分開。
劉雨柔為愛認識Jeff的興趣，開始接觸拳擊，並開設與女性專屬健身房，接受對方捨棄百萬年薪工作，轉當職業格鬥選手，而Jeff也陪她走過偷拍事件、憂鬱低潮，雖然離婚難免影響心情，不過堅強的劉雨柔仍努力維持生活現況，目前工作也照常進行。
※【NOWnews 今日新聞
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