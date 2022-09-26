周玉蔻現身向張淑娟道歉 柯文哲：造謠完再道歉有用嗎？
國民黨台北市議員王鴻薇今（26）日上午陪同前中國小姐張淑娟，到法院按鈴提吿媒體人周玉蔻加重毀謗。而周玉蔻本人也無預警出現在台北地檢署，表示要向張淑娟道歉，甚至在現場與王鴻薇發生口角衝突，雙方甚至相互推擠拉扯。對此台北市長柯文哲今日下午受訪時則評論，表示「潑出去的水回不來了」，並直言「你以為你先對人家造謠抹黑，然後再來道歉，問題就解決了嗎？」
周玉蔻數度在自己的政論節目上，指稱張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴發生婚外情，引發社會各界議論。而張淑娟今日上午在王鴻薇的陪同下，前往台北地檢署按鈴控告周玉蔻「加重毀謗」，而周玉蔻本人則無預警出現在台北地檢署前，表示要向張淑娟道歉，不過現場卻與王鴻薇發生口角衝突。而在張淑娟離開地檢署之際，周玉蔻也與張淑娟一行人發生推擠衝突。
對此柯文哲今日下午受訪時直言「這實在是很糟糕」。「你以為你先對人家造謠抹黑，然後再來道歉，問題就解決了嗎？」柯文哲說，自己都常常遇到這樣的情況，被抹黑了一大堆，結果更正啟事或道歉啟事小小一個，根本就沒人知道。
至於近日頻頻與周玉蔻切割的陳時中，被問到張淑娟一事的時候，僅表示很遺憾？柯文哲則回應，要道歉就道歉，還講遺憾？記者則追問柯文哲，昨日在周玉蔻臉書留言「只有祝福」一事，柯文哲則笑著表示，原本是要發言人陳智菡回應「祝他與周玉蔻永結同心」，但就被陳智菡改成只有祝福。