老婆買名牌小包「只花1萬」！全場一看秒出賣：缺了個零
人生在世免不了相互比較，許多人也偏愛以名牌奢侈品來襯托身價。就有一位人夫抱怨，老婆買了一個1萬多元的名牌包，東西卻都裝不下，反倒增添他的負擔，然而畫面曝光卻立刻歪樓，不少網友吐槽喊「報價少了個零」。
一位人夫在臉書《爆廢公社二館》上發出一張照片，將老婆的白色名牌包與自己的平價牛仔側背包並列。他隨後感嘆「老婆說她最近買了個包，除了白帥帥容易髒之外沒什麼優點 ，東西又裝不下老是往我這裡塞，我就說妳幹嘛不買個Porter包就好，裝的多又好背 ，重點是大家比較認識行情比較好啊 ，真的是搞不懂捏」。
原PO也曾問及該包包的價格，老婆則聲稱「這個沒有很貴，才一萬多」，但他仍抱持疑惑「是不是少跟我說了什麼？」而單從圖片外觀推測，該包包疑為SAINT LAURENT YSL NIKI BABY小羊皮郵差包的奶白色款，網路拍賣上的標價則從6萬3至10萬不等。
不少網友看完也紛紛笑稱「老婆沒騙你，刷卡分期，一個月只要付一萬多」、「YSL的錢包就要1、2萬，這包包何止1萬」、「這個少報很多哦，連我沒買過的大概都知道不可能只花1萬」、「就相信一萬吧，有些事少知道一些壽命會長一點」、「這款應該是一萬*7」、「是10萬找1萬多」。（編輯：潘毅）