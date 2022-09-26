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週四前放晴回暖！下週東北季風報到　雙十連假天氣恐有變

▲名起至週四各地放晴回暖，白天高溫可達攝氏30到34度。氣象局預估，下週北風東北季風將南下，屆時各地天氣將有變化，恐持續影響到雙十連假。（圖／NOWnews資料照片）
▲名起至週四各地放晴回暖，白天高溫可達攝氏30到34度。氣象局預估，下週北風東北季風將南下，屆時各地天氣將有變化，恐持續影響到雙十連假。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-26 17:11:52

目前在西北太平洋上有2個颱風，今日上午生成的第17號颱風「庫拉」，目前中心位置約在台北東方2190公里海面上，未來會逐漸往西北轉北北西，在轉向東北遠離，中央氣象局預估對台灣陸地沒有任何影響。至於第16號颱風「諾盧」，目前仍維持中度颱風強度，今日穿越呂宋島後進入南海，未來會持續向西往中南半島前進，中心距離台灣南南西方約810公里，對台灣陸地天氣也沒有影響。氣象局表示，明起到週四（9/27~9/29）各地大多晴朗穩定，但比較要注意的是進入10月之後，北方的東北季風會慢慢轉強，目前預測下週三（10/6）可能有一波比較明顯的東北季風南下，屆時可能會持續影響到雙十連假天氣，提醒民眾要特別留意。

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▲目前在西北太平洋上的兩個颱風諾盧與庫拉，未來分別往中南半島及日本南方海面移動，對台灣陸地天氣沒有影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前在西北太平洋上的兩個颱風諾盧與庫拉，未來分別往中南半島及日本南方海面移動，對台灣陸地天氣沒有影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
氣象局表示，明起至週四台灣附近轉為偏東風的環境，僅東半部地區有局部短暫陣雨，而明日基隆北海岸受到剩餘的東北風影響，也有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的穩定天氣，午後嘉義以南及山區有局部短暫陣雨，南部地區民眾午後外出記得攜帶雨具。由於天氣放晴，各地氣溫也會回暖，預估高溫約攝氏30到34度，感受上稍微偏熱一些，不過早晚低溫僅攝氏24到25度，秋意稍濃日夜溫差大，請早出晚歸的民眾要注意保暖。

氣象局表示，週五、週六（9/30~10/1）受到南方水氣影響，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，宜蘭及花蓮也有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及山區仍有局部短暫雷陣雨。這波短暫的天氣變化大約維持2天，下週日到週一（10/2~10/3）天氣又會恢復穩定。

比較需要留意的是，時序進入10月之後，北方的東北季風將開始明顯增強，預估首波顯著的東北季風將在下週三到週四（10/5~10/6）左右報到，屆時天氣將轉涼有雨，甚至不排除持續影響到雙十節連假，提醒民眾安排連假活動要注意天氣變化。

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