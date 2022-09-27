國慶煙火在嘉義！「5大人氣景點」報你知　連假玩好玩滿

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這回睽違18年國慶煙火來到嘉義施放，首要推薦的當然是最佳觀賞地點故宮南院！一聽到故宮博物館，許多人第一想到的都是位於台北市的北院，南院就比較少人會想到。2015 年開幕的故宮南院，以傳統水墨畫之「濃墨」、「飛白」及「渲染」三種筆法做設計概念發想，利用虛虛實實的流線，打造出古今融合的現代建築，不少北院沒有的收藏也可以在南院看到喔！
這次煙火觀賞地點除了故宮南院，還有緊鄰故宮10分鐘車程的「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」，在園區內也可以享受不用人擠人的煙火觀賞體驗，或是觀賞煙火前先逛逛也非常適合。蒜頭糖廠結合台糖特有的五分車，以「蔗埕文化園區」為主題轉型朝觀光休閒發展，廠區內也可欣賞到日式宿舍群及巴洛克式建築，熱愛追尋古蹟的朋友一定不能錯過。
第二大 嘉義太平雲梯
位於梅山的太平雲梯是超夯的嘉義景點之一。梅山太平雲梯長 281 公尺、海拔約 1,000 公尺，是台灣最高也最長的景觀吊橋。天氣好的時候，可以從雲梯上俯瞰嘉義平原風光，甚至可以眺望到台灣海峽；即便天氣差也沒關係，白雲繚繞如同海波浪般壯觀，讓你有種在仙境的感覺。
第三大 嘉義阿里山國家森林遊樂區
位於嘉義縣東部，是許多國外的觀光客來台灣指名要朝聖的超人氣景點。一年四季自然生態景色都不一樣，其中日出、雲海、神木、櫻花、奇岩都很值得一看，令人流連忘返。當然來阿里山國家森林遊樂區也不能錯過最著名的小火車、品嚐走過一甲子歲月的古早味便當，是遊客來此絕不容錯過的阿里山好滋味。
第四大 阿里山逐鹿傳說梅花鹿園
阿里山上的鄒族為了紀念祖先昔日曾於此地生活、捕獵梅花鹿，以「逐鹿」為社區命名，並成立了「逐鹿傳說」梅花鹿園，讓訪客認識獵人射箭、逐鹿圍獵的傳統，了解鄒族獨特歷史文化。小小的梅花鹿園區到處都有溫馴可愛的梅花鹿，手上有食物就可以吸引牠們過來餵食與拍照，適合欣賞完煙火不趕時間，帶全家老小一起來玩。除此之外，現場還會變成阿里山八部落的獵人市集，市集除展售許多鄒族的工藝品、農特產品、風味餐飲外，也提供鄒族歌舞表演與遊客一起同樂。
第五大 愛木村觀光工廠
愛木村在民國50年代是嘉義的一間檜木製材廠，也是嘉義首間木材業觀光工廠。愛木村觀光工廠相當適合帶著大小朋友一起來認識木材，還可以做木材手工DIY，非常適合親子全家大小同樂；家長們也可帶小朋友來這裡放電，享受全家大小歡樂時光。