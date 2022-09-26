南市發放助貧濟弱防疫補貼暨敬老金 最多可領3000

疫情不斷演化，近來 Omicron 亞型變異株 BA.4 、 BA.5 又帶來新一波挑戰，台南市府為體恤因受疫情影響的弱勢族群，在財政許可下，針對長者、未滿 6 歲之嬰幼兒、經濟弱勢以及其他具有社會救助資格民眾，發放防疫補貼金每人至少新台幣 1 千元，預計發放人數約 51 萬人，預估總經費新臺幣 5 億 1,000 萬元整。而今年因疫情影響，市府除發放重陽敬老禮金 1 千元外，再加碼發放健保福利金，符合資格者可領取重陽敬老暨健保福利金共 2 千元，加上防疫補貼金，有機會領到 3 千元。

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台南市長黃偉哲表示，市府致力照顧長輩們，台南的老人福利有 3 項是六都第一，分別是長照服務涵蓋率、社區照顧關懷據點服務長輩涵蓋率，還有即將在年底領先全台完成一國中學區一日照佈建完成率。市府會持續在各方面完善老人照顧服務，讓長輩們都能在台南安心、安養、安好。

台南市社會局表示，防疫補貼金與重陽敬老禮金暨健保福利金，不需民眾自行提出申請，就原先已符合資格的低收入戶、中低收入戶、身心殘障者等經濟弱勢對象、領有敬老禮金之 65 歲以上長者、 55 至 64 歲原住民及今年 8 月 31 日前已設籍於台南市且領有 0 至 2 歲育兒津貼或托育補助之幼兒， 9 月 29 日前將直接匯入符合資格之民眾帳號，讓每位長輩及獲補助對象都能安心、安全且便利的領到禮金及補助金，同時也兼顧防疫需求。另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取。

黃偉哲呼籲，近期詐騙集團假冒衛生福利部，發送防疫紓困補貼專案簡訊，並提供申請連結網址，民眾點擊進入該網址瀏覽，要求輸入個人資料及金融機構帳戶密碼後，帳戶存款即遭盜領。市長特別提醒民眾本次防疫補貼金會直接匯入個人帳戶，請勿點擊不明簡訊連結及輸入個人資料，若有疑慮可撥打 165 反詐騙諮詢專線查證。