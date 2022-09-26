曹興誠批「與中國大陸勾搭」 柯文哲：他到底發生什麼事
聯電創辦人曹興誠今（26）日上午參與立委林昶佐的的「全民防衛最前線」座談，過程中甚至批評台北市長柯文哲與中國大陸勾搭，拋出「兩岸一家親」結果「人家都在頭上侵門踏戶了，要跟他親什麼呢？」對此柯文哲下午受訪時也回應「我也覺得滿奇怪的，曹興誠到底發生什麼事了？」
針對曹興誠批評「與中國大陸勾搭」一說，甚至要求所有2022年選戰的參選人都宣示「與職位共存亡」，柯文哲則直言自己覺得很奇怪，「曹興誠到底是發生什麼事了？」柯文哲說，以前他甚至不要台灣，而是改籍成新加坡，怎麼今年的態度突然有了180度大轉變？
「像這種狀況，背後一定有什麼原因，只是我不是CIA，沒有辦法瞭解。」柯文哲直言，曹興誠中間消失過很長一段時間，到底發生了什麼事他也不清楚，「你看她20年前的言論跟現在是一樣的嗎？」
現場媒體則追問，衛福部長薛瑞元針對北市疫苗購買相關議題，猛酸柯文哲「智商突然從157變成57」。對此柯文哲則並未大力抨擊，僅表示自己與薛瑞元是好朋友，當年薛還在衛生署當醫事科科長的時候，全國器官捐贈醫事登錄系統就是他委託給自己處理的。
「20年前大家都是朋友，現在兩軍對戰各為其主。」柯文哲說，回到衛福部公文的內容，除了明示中央會購買外，即使北市自行購買也要給中央統一分發，「公文寫這樣我們當然不買啊。」