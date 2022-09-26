鋼市發展充滿挑戰！中鋼10月及第4季盤價平均調降2.64%

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王錫欽說，財政部關務署於9月中公告，針對進口鋼板、鍍鋅反傾銷稅落日調查結果，分別對自中國、韓國進口的鍍鋅鋼品，以及對自巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭進口的碳鋼鋼板，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，即日起至116年9月13日止，為期5年，以阻絕不合理低價進口料擾亂國內市場，維護我國鋼鐵產業及國家經濟利益，提振國內鋼市信心。
王錫欽指出，中鋼公司為因應國際鋼市變化，適度調節產銷、減緩市場供應衝擊，同時搭配多元配套行銷方案，強化客戶接單競爭力，企盼客我同舟共濟，努力克服嚴峻挑戰，緊抓鋼市落底後市場拐點、掌握商機、追求共好，重返成長軌道。
王錫欽並指出，該公司考量下游用戶仍面臨終端需求不振及需長時間去化庫存，同時對抗低價進口鋼品威脅，維護國內下游用鋼產業健全經營環境，此次盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，第4季之季盤產品因國際行情近3個月價格變化激烈，審酌國內用鋼產業狀況及庫存跌價損失，而予以調降1000至2000元/公噸，而10月份月盤產品則因逐月已貼近國際行情調整價格，加上煤鐵原料及能源成本仍居高不下，強化鋼廠挺價信心，帶動國際鋼市加速觸底並醞釀反彈，復以考量客戶庫存跌價損失，故10月份平盤開出，以協助客戶蓄積向上動能。
王錫欽強調，該公司今(111)年10月份及第4季全產品基價平均調降2.64%，盼以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年第4季鋼市能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季的來臨。