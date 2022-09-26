七區漁會、三大公會組後援會　高雄漁業界齊挺「邁」

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漁業界後援會榮譽會長由台灣區鮪魚公會理事長林毓志出任，林毓志提到，疫情期間，陳其邁對於漁港上萬從業人員的身體健康極為重視；無論是疫苗施打、篩檢站設立還是防疫旅館提供，讓漁業經營者無後顧之憂，在疫情緊張之際，兼顧防疫措施及漁業產業發展，實屬難能可貴。
永安區漁會何擇良理事長也補充，6月13日中國禁止石斑魚輸入後，高雄市石斑魚產業面臨銷售危機，陳其邁除了親自到永安聽取養殖漁民心聲，並多次北上，到購物頻道叫賣高雄市優質石斑魚，協助養殖戶共同度過難關。
謝龍隱則提到，今天各漁會及公會攜手共同挺「邁」，除了是對陳市長的肯定以外，並期許陳市長莫忘疼惜高雄漁業產業的初衷，持續為遠洋、近海、沿岸、養殖、水產加工、修造船等從業人員創造利基，未來各漁業團體也將持續與高雄市政府共同合作，繁榮高雄漁業，並希望陳其邁連任後能夠繼續作高雄市漁業從業人員最有力的後盾。
值得一提的是，後援會成員當中，彌陀漁會總幹事林子清就是在2018年時提供韓國瑜夜宿彌陀的住處的人，對於這次改支持陳其邁，林子清則說：「我這個人很簡單，誰真正對漁民好，我就挺誰，陳其邁市長上任後真的很照顧我們的漁民，所以支持他純粹就是對他做事的肯定」。