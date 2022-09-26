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七區漁會、三大公會組後援會　高雄漁業界齊挺「邁」

▲高雄市七區漁會及三大公會這次共同表態支持市長陳其邁競選連任。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲高雄市七區漁會及三大公會這次共同表態支持市長陳其邁競選連任。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-26 17:30:08

高雄市漁業界出齊挺「邁」，由興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港及林園等7區漁會及台灣區遠洋漁業鮪魚、魷魚秋刀魚及圍網等3大公會將於高雄區漁會組成「陳其邁高雄市漁業界後援會」，漁業團體感謝市長陳其邁二年來在對高雄漁民的照顧，年底將全力支持陳其邁競選連任。

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高雄市漁業界後援會會長，同時也是高雄區漁會理事長的謝龍隱表示，高雄市七區漁會及三大公會這次共同表態支持市長陳其邁競選連任，係有感於陳市長在二年期間帶領市府團隊「緊緊緊」支持各項漁業建設，包括前鎮漁港在內的16處漁港設施改建、高雄捷運黃線延伸至前鎮漁港路網規劃等等，陳其邁市長任內爭取中央及市府編列之漁業建設經費額度高達數十億元，是歷年來建設經費最高，再再展現陳市長挺漁民的行動力與決心。

漁業界後援會榮譽會長由台灣區鮪魚公會理事長林毓志出任，林毓志提到，疫情期間，陳其邁對於漁港上萬從業人員的身體健康極為重視；無論是疫苗施打、篩檢站設立還是防疫旅館提供，讓漁業經營者無後顧之憂，在疫情緊張之際，兼顧防疫措施及漁業產業發展，實屬難能可貴。

▲高雄市漁業界出聲齊挺陳其邁。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲高雄市漁業界出聲齊挺陳其邁。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
永安區漁會何擇良理事長也補充，6月13日中國禁止石斑魚輸入後，高雄市石斑魚產業面臨銷售危機，陳其邁除了親自到永安聽取養殖漁民心聲，並多次北上，到購物頻道叫賣高雄市優質石斑魚，協助養殖戶共同度過難關。

謝龍隱則提到，今天各漁會及公會攜手共同挺「邁」，除了是對陳市長的肯定以外，並期許陳市長莫忘疼惜高雄漁業產業的初衷，持續為遠洋、近海、沿岸、養殖、水產加工、修造船等從業人員創造利基，未來各漁業團體也將持續與高雄市政府共同合作，繁榮高雄漁業，並希望陳其邁連任後能夠繼續作高雄市漁業從業人員最有力的後盾。

值得一提的是，後援會成員當中，彌陀漁會總幹事林子清就是在2018年時提供韓國瑜夜宿彌陀的住處的人，對於這次改支持陳其邁，林子清則說：「我這個人很簡單，誰真正對漁民好，我就挺誰，陳其邁市長上任後真的很照顧我們的漁民，所以支持他純粹就是對他做事的肯定」。

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