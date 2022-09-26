獨/具俊曄當大S暖男不夠！請台灣最美貴人吃飯 原因好暖
南韓「韓流先驅」團體「酷龍」成員具俊曄今年2月與台灣女星大S（徐熙媛）結婚，具俊曄婚後時常往返台灣、韓國兩地。除了韓國的粉絲，台灣也有一票忠實歌迷支持著「酷龍」，《NOWnews今日新聞》獨家掌握具俊曄特地掏腰包請台灣歌迷們吃飯，但表示「心意無價」不便透露聚餐費用。他還視訊連線在南韓的搭檔姜元來，姜元來直呼感動，更一一在IG唱名粉絲的名字，十分感謝大家1999年至今的陪伴與支持。
姜元來釋出具俊曄跟粉絲們聚會的合照，更一一把大家的名字打出來，開心表示「好久不見」，還透露具俊曄請大家吃飯，貼文底下湧入不少「酷龍」歌迷回應，向姜元來喊話說：「請你也帶你的老婆兒子來台灣！大家都很想念你！」、「想念元來oppa」、「永遠的酷龍」。
問及具俊曄為何會有想與歌迷聚會的想法，以及促成飯局的契機，他獨家回應《NOWnews今日新聞》表示：「他們全部都是我在23年前的粉絲們，至今都還愛著我們並支持我們，真的非常非常非常感謝，所以我覺得一定要一起吃頓飯，因此我提出了這個想法，邀請大家一起團聚，在上個週末請大家吃飯，當天就像跟家人一起吃飯那樣自在，見到大家很開心！」
具俊曄也大方透露跟粉絲聚會的聊天內容，大家的關係已變成無話不談的家人，「聊的都是一些往事、近況，粉絲們也跟我說他們後來的生活、小孩生了幾個，做什麼工作等等，什麼都聊！」至於視訊好兄弟姜元來說了什麼？具俊曄表示：「我上週已經先跟他說聚餐時，會跟粉絲一起視訊通話，要他先做好準備，聊的也都是彼此的近況，他也有說到很想來台灣直接與粉絲們見面！」