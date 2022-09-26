2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

7.9萬國高中生陷電子煙危害　34團體籲勿再拖菸防法修訂

▲家長團體今（26）日總動員召開記者會，呼籲政府別只忙選舉，應盡速通過《菸害防制法》修法，不可再拖延。（圖／全國家長會長聯盟提供）
▲家長團體今（26）日總動員召開記者會，呼籲政府別只忙選舉，應盡速通過《菸害防制法》修法，不可再拖延。（圖／全國家長會長聯盟提供）

記者許若茵／台北報導

2022-09-26 18:10:332022-09-26 18:10:42

根據國健署調查，推估全台有7.9萬名國高中生正在使用電子煙，家長團體今（26）日總動員召開記者會，呼籲政府別只忙選舉，應盡速通過《菸害防制法》修法，不可再拖延。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國健署調查，推估全台有7.9萬名青少年正在使用電子煙，包括2.3萬名國中生及5.6萬名高中職生，而「朋友都在吸」是青少年使用電子煙最主要的原因。

「用法律來保障下一代健康真的不能再等！」中華民國中小學校長協會常務監事洪珮瑀表示，讓年輕人不碰任何菸品、不受菸商誘惑、了解新型菸品的危害，由學校與家長共同要求落實，都需要中央明確的法律條文，為了年輕人的健康及未來，懇請行政院、立法院、衛福部應儘速完成《菸害防制法修法》，不能再拖延。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然指出，世界衛生組織警告，菸草公司的目標，是要讓下一代持續對尼古丁成癮，新型菸品就是菸商的新武器，無論電子煙還是加熱菸，都是尼古丁成癮，「有些電子煙產品甚至1cc就含有50毫克的尼古丁，約2至3包菸的尼古丁含量，使用者一天就抽完了，不知道吸入了這麼多尼古丁」，加熱菸的使用者尼古丁暴露量和傳統菸品一樣，加熱菸商宣傳使用經驗和傳統菸品一樣，其實就是尼古丁成癮一樣的意思。

臺灣兒科醫學會副秘書長、三總小兒科部主任醫師陳錫洲說明，因電子煙成癮而漸漸累積過量尼古丁，將可能導致危害正在發育中青少年的神經系統。
    
全國家長會長聯盟理事長暨苗栗縣家長協會理事長黃正銘表示，一個班級才40個學生，竟然可以搜出30幾套電子煙載具，而且都是相同款式系列，顯示菸商已深入班級、深入校園，「身為家長，我們除了心痛，更要立即起而行努力保護我們的孩子！請問哪一位家長喜歡自己孩子使用新型菸品？哪一位家長不擔心？」

黃正銘呼籲，所有的人，包含國健署、衛福部、教育部、家長、老師、專家、健康組織都一致認為要禁止新型菸品，喊話政府勿再拖延，務必儘速完成《菸害防制法》修法

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

證交所完善新創籌資環境　打造「臺灣創新板」新亮點

七區漁會、三大公會組後援會　高雄漁業界齊挺「邁」

監督選戰民調！中華傳播管理學會推動民調透明百科計畫

鎮瀾宮金媽祖遭爆「金包銅」　顏寬恆：綠選情告急亂投醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀