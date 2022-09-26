7.9萬國高中生陷電子煙危害　34團體籲勿再拖菸防法修訂

我是廣告 請繼續往下閱讀
「用法律來保障下一代健康真的不能再等！」中華民國中小學校長協會常務監事洪珮瑀表示，讓年輕人不碰任何菸品、不受菸商誘惑、了解新型菸品的危害，由學校與家長共同要求落實，都需要中央明確的法律條文，為了年輕人的健康及未來，懇請行政院、立法院、衛福部應儘速完成《菸害防制法修法》，不能再拖延。
台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然指出，世界衛生組織警告，菸草公司的目標，是要讓下一代持續對尼古丁成癮，新型菸品就是菸商的新武器，無論電子煙還是加熱菸，都是尼古丁成癮，「有些電子煙產品甚至1cc就含有50毫克的尼古丁，約2至3包菸的尼古丁含量，使用者一天就抽完了，不知道吸入了這麼多尼古丁」，加熱菸的使用者尼古丁暴露量和傳統菸品一樣，加熱菸商宣傳使用經驗和傳統菸品一樣，其實就是尼古丁成癮一樣的意思。
臺灣兒科醫學會副秘書長、三總小兒科部主任醫師陳錫洲說明，因電子煙成癮而漸漸累積過量尼古丁，將可能導致危害正在發育中青少年的神經系統。
全國家長會長聯盟理事長暨苗栗縣家長協會理事長黃正銘表示，一個班級才40個學生，竟然可以搜出30幾套電子煙載具，而且都是相同款式系列，顯示菸商已深入班級、深入校園，「身為家長，我們除了心痛，更要立即起而行努力保護我們的孩子！請問哪一位家長喜歡自己孩子使用新型菸品？哪一位家長不擔心？」
黃正銘呼籲，所有的人，包含國健署、衛福部、教育部、家長、老師、專家、健康組織都一致認為要禁止新型菸品，喊話政府勿再拖延，務必儘速完成《菸害防制法》修法
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！