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劉雨柔曾喊「房事不滿足」！換性感戰袍求歡遭老公拒絕

▲劉雨柔今（26）日宣布和老公Jeff離婚，事實上，她曾上節目透露婚後「性生活不滿足」。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）
▲劉雨柔今（26）日宣布和老公Jeff離婚，事實上，她曾上節目透露婚後「性生活不滿足」。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-26 18:03:29

女藝人劉雨柔和老公黃育仁（Jeff）結婚快6年，今（26）日突宣布「退回到朋友的關係」，宣布兩人已和平離婚，結束夫妻關係。事實上，她曾上節目透露婚後「性生活不滿足」，即便換上性感戰袍，但老公仍無動於衷，讓她其實一度有過想分開的念頭。

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劉雨柔去年9月在節目《11點熱吵店》透露，和老公婚後性生活次數遞減，從一開始熱戀期和老公一對到眼就立刻會產生火花的程度，到後來一個禮拜只剩1-2次恩愛；她也激動表示「30歲是女人正在飢渴的時候」，且老公大她9歲，也會有點「心有餘力而不足的感覺」，讓她無奈表示「這件事只能和伴侶做，難不成要我偷吃嗎」？

▲劉雨柔曾在節目透露和老公婚後性生活次數遞減。（圖／翻攝自節目《11點熱吵店》YouTube）
▲劉雨柔曾在節目透露和老公婚後性生活次數遞減。（圖／翻攝自節目《11點熱吵店》YouTube）
劉雨柔當時也舉例，某次她洗好澡特別換上性感戰袍跨坐在老公身上，還把旁邊檯燈關掉，結果老公馬上把燈打開傻眼看她「妳幹嘛？」，讓她超傻眼又難受；後來好幾次尋歡又遭拒，也讓她氣得直呼「從來沒人拒絕過我，他拒絕我已經到這個地步，是我決定我們不要繼續下去了」。

▲劉雨柔某次洗好澡特別換上性感戰袍，還把旁邊檯燈關掉，結果老公馬上把燈打開傻眼看她「妳幹嘛」。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
▲劉雨柔某次洗好澡特別換上性感戰袍，還把旁邊檯燈關掉，結果老公馬上把燈打開傻眼看她「妳幹嘛」。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）
不過後來黃育仁也在節目中解釋，當時剛回台灣，其實不是不願發生性行為，只是因為求好心切，想讓家庭生活、經濟更穩定，所以更努力工作賺錢，壓力也因此變大，心力交瘁，害怕在床上表現不好才會逃避，「不是逃避她，是逃避自己」，後來兩人好好溝通，他也理解女生想要的只是被愛、被需要的感覺，這才化解夫妻性生活不和諧的問題。

▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
而劉雨柔今（25）日在臉書轉發老公的聲明，內容則是「很遺憾用這樣的方式告知所有關心以及喜愛我們的朋友，在這將近六年的婚姻裡，我們盡力扶持彼此往更好的方向發展和前進，但因種種理念的不合，在彼此理性、和平、尊重的溝通下，我們決定在感情還沒破裂之前，退回到朋友的關係」。

▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
▲劉雨柔和老公結束快6年的婚姻。（圖／翻攝劉雨柔臉書）
聲明內容還提到「未來的日子，我們依然會用朋友的身分存在著，一切都沒有過多需要臆測的問題發生，我們將不佔用任何社會資源，再談論此事。也再次謝謝大家的關心」，對此，劉雨柔也說「謝謝Jeff，也謝謝大家，先退回到朋友的身份，我們很好。心平氣和的，我們都會更好」。（編輯：郭佩蓉）


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