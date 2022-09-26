劉雨柔曾喊「房事不滿足」！換性感戰袍求歡遭老公拒絕

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劉雨柔當時也舉例，某次她洗好澡特別換上性感戰袍跨坐在老公身上，還把旁邊檯燈關掉，結果老公馬上把燈打開傻眼看她「妳幹嘛？」，讓她超傻眼又難受；後來好幾次尋歡又遭拒，也讓她氣得直呼「從來沒人拒絕過我，他拒絕我已經到這個地步，是我決定我們不要繼續下去了」。
不過後來黃育仁也在節目中解釋，當時剛回台灣，其實不是不願發生性行為，只是因為求好心切，想讓家庭生活、經濟更穩定，所以更努力工作賺錢，壓力也因此變大，心力交瘁，害怕在床上表現不好才會逃避，「不是逃避她，是逃避自己」，後來兩人好好溝通，他也理解女生想要的只是被愛、被需要的感覺，這才化解夫妻性生活不和諧的問題。
而劉雨柔今（25）日在臉書轉發老公的聲明，內容則是「很遺憾用這樣的方式告知所有關心以及喜愛我們的朋友，在這將近六年的婚姻裡，我們盡力扶持彼此往更好的方向發展和前進，但因種種理念的不合，在彼此理性、和平、尊重的溝通下，我們決定在感情還沒破裂之前，退回到朋友的關係」。
聲明內容還提到「未來的日子，我們依然會用朋友的身分存在著，一切都沒有過多需要臆測的問題發生，我們將不佔用任何社會資源，再談論此事。也再次謝謝大家的關心」，對此，劉雨柔也說「謝謝Jeff，也謝謝大家，先退回到朋友的身份，我們很好。心平氣和的，我們都會更好」。（編輯：郭佩蓉）