粉色總部尋找主委！盧秀燕發出召集令將組燕子兵團

國民黨台中市長盧秀燕尋求連任，設於大里區的競選總部，今由立委江啟臣等人為其開箱，柔嫩的粉紅色調，看不到任何一張候選人頭像。外界好奇競總的主委人選，江啟臣表示，所有支持盧秀燕理念的市民都是主委，總部將發生召集令，廣招「燕子主委」，和市長媽媽一同守護台中。
台中市長盧秀燕的競選總部，今（26）日舉行燕子總部開箱活動，由立委江啟臣與楊瓊瓔、前立委顏寬恒、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華、執行長黃健豪、台中市議員陳政顯、國民黨台中市黨部主委顏文正等7位競選總幹事合體主持。
楊瓊櫻指出，盧秀燕身為六都是唯一女市長，總部外觀以粉紅色包裹整棟建築物，呈現媽媽的溫暖，讓人聯想到溫柔、安撫、守護、無壓力。跳脫傳統的競選總部設計，沒有盧秀燕的照片，成為街頭醒目的建築。7位總幹事還在乾淨的粉牆前，示範拍網紅照，希望此處可以成為打卡熱點。
競總內部呈現粉藍、粉紅色調，列出盧秀燕的九大政績，包含空污治理 、長照常青、幼托福利、交通便捷、運動酷市、防疫有成、重大建設、經濟振興、助力青年等，呈現台中市建設硬實力與城市軟實力全面升級。還貼心的設置「哺乳室」，方便挺燕的媽媽支持者帶著寶寶來總部走訪。
江啟臣表示，盧秀燕施政「以民為本」，這次競選主軸延續「陽光政治」理念，廣納市民意見，因此競選主委不設限特定人選，並且顛覆傳統，號召市民揪團成立後援會，人人都可以成為盧秀燕競選總部的「燕子主委」。