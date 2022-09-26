升息效應、股市亂流擴大貧富差距　「與動盪共存」成課題

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他提到，不利消息接踵而至，但大部分民眾不會這麼快感受到景氣下行，目前最直接的感受僅止於全球股市動盪以及物價上漲壓力，主要原因在於台灣及全球的就業市場還未出現較大的衝擊，表現仍算穩健，但是隨著未來景氣進一步下滑，企業會有人事凍結或裁員的可能，「工作保不保的住」是民眾有感於景氣下行的關鍵。
各界關心的台灣消費者物價指數（CPI）於6月落底，7月開始明顯下降，8月甚至回落至2.66%，然而，林啟超卻認為，民眾對於物價上漲感受壓力的程度不易消退，「每一次在經歷重大的經濟或是金融轉變之後，都會使得貧富差距進一步擴大，此波全球景氣下行也不例外！」在物價方面，所得位於中間或後20%者，花費在食物的佔比較高，再加上近期食物類上漲程度佔據很大一部分的CPI，以8月數據為例，主要食物類上漲4.86%，就貢獻整體CPI漲幅的一半。
對於中下階層的人來說，一方面所得難有成長，另一方面支出也在增加，加上近期股市動盪不安，若有投資，能翻身的機會也相較中上階層的人來的小，林啟超補充：「央行跟財政部在進行救市時，對於有錢人來說相對有利，因此每一次全球性的經濟下行結束之後，並不會讓整體財富更均勻，反而是在拉大貧富差距。」
台灣央行累計今（2022）年已升息達2碼，房貸「地板價」利率也攀升到1.81%，升息後的利率創2016年以來新高。
根據信義不動產企研室日前試算千萬的房貸金額顯示，經今年累計升息2碼過後，20年與30年期的房貸，每月分別多繳2313元至2419元，而在近期的問卷調查中，有將近4成的受訪者會因為此波升息，減少購屋預算。
對此，台經院產經資料庫總監劉佩真接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，今年由於通膨因素，1至7月實質經常性薪資年減0.07%左右，現階段的房貸利率呈現上升的態勢，依照上述試算，一個月增加2000元左右的房貸還算是在可控制的範圍內，不過加上其他的利空因素影響下，利率上升會有稍微被放大的效應，使得房貸族、購屋族感受壓力增加。
不只全球整體社會擴大M型化發展，劉佩真表示，央行點火升息，房貸市場也難逃陷入M型化發展的命運，現在銀行對於不動產需求端及供給端的貸款趨向謹慎，放款的態度會比過去還要來得更嚴格，對於工作收入較低或未來發展能見度較低者，在面對償還能力的疑慮上與力求整體的風險控管，銀行會以拉高利率、調降成數的方式來取得房貸，因此房貸族的還款能力無疑會隨著升息循環，面臨嚴峻的考驗。
針對各界憂慮全球景氣下行、股市動盪何時能抵達終點，林啟超坦言，要看美國什麼時候停止升息，升息效應、股市亂流等情形到明年第2季都很難改變，就連央行總裁楊金龍在9月理監事會上也預測，台灣GDP明年難「保3」，因此他強調「只能學會與動盪共存。」