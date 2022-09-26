加速眷村土地開發　高雄第102期市地重劃動土

由高雄市政府地政局籌辦的「高雄市第102期市地重劃工程」於今（26）日下午舉辦隆重動土典禮，副市長林欽榮與當地民意代表及里長共同參與動土儀式，地方的民眾扶老攜幼前來共同關心及見證市府對市政建設的用心及承諾，儀式在熱鬧聲中展開，這是縣市合併後，繼第87期市地重劃區，岡山區的第二個公辦重劃區，象徵岡山區為北高雄發展重心。
林欽榮表示，近年大岡山地區周邊發展迅速，岡山正位處於路竹科學園區、橋頭科技園區等半導體S廊帶重要樞紐，配合楠梓產業園區及橋頭科學園區各產業園區整裝待發，產業量能凝聚成形，將大幅提高就業力，加速城市經濟發展共榮，促進各產業升級，配合岡山路竹延伸線如火如荼展開中，加上於捷運南岡山站聯合開發引進大型知名購物商場進駐營運，並因應產業急速發展所帶來的就業機會，將形成強大的吸磁效應，引發新興人口移入，本重劃區區內土地規劃為大街廓之住宅用地，重劃完成後，將成為人文薈萃，營造優質居住環境，更完善大岡山生活機能。
地政局局長陳冠福表示，本期重劃區面積約為5.89公頃，原為致遠新村及曉風新村未改建眷村土地，區內土地多為國防部管理，眷戶已搬遷。都市計畫變更後，配置1.76公頃的公共設施用地，包括道路用地及1處公園兼兒童遊戲場用地，並提供住宅建築用地4.13公頃，另本重劃區北側區外尚有4米寬計畫道路及12米寬綠地等公共設施尚未開闢，經市政府內部協調為減少施工界面及避免重劃區內外道路等公共設施開闢完成時間之落差，健全本重劃區交通網路，由市府工務局辦理用地取得及地上物補償作業，設計施工納入重劃工程由重劃工程一併辦理，加速開發作業進度的整體開發腳步，促進土地開發利用，加速地方繁榮發展，讓市民與市府雙贏雙榮。