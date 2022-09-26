本土疫情仍處「高原期」　開放原住民等「3族群」免費領快篩

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0-6歲幼童、65歲以上長者免費領快篩
指揮中心進一步指出，0至6歲學齡前幼兒免費領用對象之出生日期為「2016年9月2日(含)以後出生」。另65歲以上長者免費領用對象則維持1957年(含)以前之出生日期。籲請有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買／領取。
指揮中心說明，為因應民眾購買平價之家用抗原快篩試劑需求，指揮中心於今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於健保特約藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，每份售價500元（醫材原則售出，概不退換）；第二輪於6月6日開始實施，每個販售據點每天配送份數由78份增為117份，並自6月13日起，取消單雙號的購買限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性；第三輪於7月1日開始實施，每輪每位民眾維持購買1份5劑；第四輪於8月15日開始實施，每輪每位民眾購買數量由原先1份（5劑），增加至多可購買2份（10劑），並可分成1次或2次購買（可代購） ；第五輪於9月1日開始實施，每輪每位民眾購買數量維持至多可購買2份（10劑）及可分次購買與代購。
指揮中心進一步說明，另為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障尚未接種COVID-19疫苗之0至6歲幼兒健康，自6月1日實施0至6歲幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日（含）以後出生的學齡前幼兒，民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。之後於7月1日實施第二輪讓0至6歲學齡前幼兒再免費領取1份5劑快篩試劑；第三輪於8月15日開始實施，維持每位幼兒免費領取1份5劑。
此外，為提供長者更足量的家用抗原快篩試劑，加強有症狀長者篩檢，並及早用藥，保障長者健康，自9月1日實施65歲以上長者免費領取5劑快篩試劑政策，實施對象為1957年（含）以前出生的長者，民眾可持65歲以上長者（1957年（含）以前出生）健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。
指揮中心提醒民眾，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,517家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。
指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。
今起，全台55-64歲原住民亦可免費領取5劑快篩
指揮中心表示，因應COVID-19 Omicron BA.4、BA.5等變異株，為保護原住民健康，加強有症狀者之篩檢，以及早就醫，自今（2022）年9月26日起，免費提供全國55至64歲（1958-1967年出生）原住民每人一份5劑家用抗原快篩試劑。相關試劑已撥配至各地方政府，符合資格之原住民（不限本人）只要攜帶戶口名簿或戶籍謄本，即可至戶籍所在地之地方政府指定地點領取；各地方政府規劃之領取地點詳如附表。
指揮中心說明，依據原住民族委員會之統計資料，全國55至64歲原住民約7萬人，預計配發家用抗原快篩試劑數量約35萬劑，此次免費發放之快篩試劑，不會計入實名制的購買資格，亦即曾經購買第五輪實名制家用抗原快篩試劑的55至64歲原住民，仍可再免費領取一次一份5劑之快篩試劑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55238
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