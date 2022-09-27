1MORE首款主動降噪頭戴耳機「SonoFlow」 售3590元真香
耳機品牌1MORE萬魔聲學，今年陸續推出了多樣爆款耳機，滿足不同消費族群的使用需求，再度推出全新主動降噪的頭戴式無線耳機1MORE SonoFlow。為1MORE首款主動降噪頭戴耳機，搭載了獨家QuietMax降噪技術，具備70小時超長續航，售價3590元，以主動降噪耳機來看，價格真的很香！
1MORE首款主動降噪頭戴式無線耳機SonoFlow，採用了40毫米大直徑動圈單元設計，搭配類鑽石振膜具備超高聲導速和靈敏度，同時覆蓋高達 40kHz 的超寬頻率響應範圍。在調音方面，SonoFlow由4度榮獲格萊美獎的錄音大師Luca Bignardi進行專業調校，確保全頻段低失真與自然平衡的音質風格。
採用LDAC編解碼技術，與傳統AAC或SBC編解碼相比，可以增加3倍細節，帶來高解析度音質。耳機獲得了Hi-Res Audio Wireless和Hi-Res Audio雙金標認證，再加上12組錄音室級別的EQ，能夠滿足使用者多樣化需求。
SonoFlow左右耳機腔體內均搭載前饋、後饋雙麥克風，並且採用了獨家QuietMax技術，將特製聲學設計與先進智慧演算法進行融合，無論置身咖啡館、街道等環境，都可一鍵消噪，配合舒適耳罩，實現無耳壓輕鬆聆聽。輕觸按鈕還可開啟通透模式，無需摘耳機就讓周圍環境聲進入耳內。耳機通話兼具智慧降噪和抗風噪性能，可自我調整消除環境噪音，精准識別人聲。
1MORE SonoFlow 滿電支持70 小時連續播放（降噪關），支援快充，充電 5 分鐘即可聆聽 5 小時。機身為 250 克，蛋白皮耳罩、可調節頭帶。除了可同時連接兩台藍牙設備，耳機還支援有線模式，附贈的 2.5mm 轉 3.5mm音訊線，貼心照顧到發燒音樂迷的需求，亦可連接電腦等設備暢玩遊戲。為方便收納攜帶，耳機設計為可折疊式，可以輕鬆收入附贈的耳機收納盒。