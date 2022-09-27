開箱／羅技iPad新配件　鍵盤殼不怕摔、數位筆高CP值

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強調是專為12歲以下國小學童所設計，懂得孩子使用產品較為灑脫，特別加強在耐摔、耐刮、耐髒的設計上，有通過美國軍規防摔認證，可承受1.2公尺的掉落，且為平板正面、背面和邊角都有非常完整的保護。另一個優點，不同於Apple 鍵盤只有單一角度，該款聰明的運用保護殼的後背支架，提供20-40度可傾斜設計，更能適合不同角度使用。搭載Apple授權Smart Connector技術，吸上即配對，不需要另外連線，且可直接由iPad供電。售價4,690元，售價和官方的聰穎鍵盤售價4990元相比，差異不大。
上手實際使用，同時也請小學三年級的男孩適用，先以大人的立場來看，全方位的保護力，不太需要擔心平板摔落造成損傷，且有功能鍵對於剛上手使用平板的孩子來說看可以直接在鍵盤上控制音量或是搜尋，且貼心的開了一個觸控筆的筆插位置。小三男生第一個反應是有點重，尤其是如果需要單手用觸控筆寫字時，的確是有點負擔，同時也比較是鍵盤上的功能鍵可以直覺的控制。如果是給孩子使用的為了延長使用壽命，這一款的確可以推薦。
Crayon iPad數位筆
扁平的筆身相當具有辨識度，且設計可防止滾落桌面，同樣具備1.2公尺高度跌落的衝擊力，不用藍牙配對，電源開關按鈕按下1秒，即可快速連接，不用開啟藍芽配，充滿電可用7小時，充2分鐘更可使用30分鐘；閒置30分鐘後即自動關閉電源以節省電力。以書寫的流暢感來說跟Apple Pencil相同，同樣可以針對筆尖接觸的角度動態調整描繪線條的粗細，且跟手性很好。售價2,290元，比第一代的Apple Pencil售價3090元，便宜了不少，如果數位筆多數只是用來書寫，Crayon的數位筆其實已經很夠用了。
KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤
180克的極輕重量，搭配0.6公分的超薄厚度以及24.2公分的長度，極致的輕薄，可以手機直立於手機支架，其實也能插上9.7寸平板，但必須採用橫式方向，鍵盤提供相當安靜的打字模式，大專生上課直接進行數位筆記輸入，比較不會干擾他人。適用iOS裝置，需藍牙連線。鍵盤上有功能快捷鍵，可以直接操控，提供 台灣限定注音鍵盤，「KEYS-TO-GO輕巧藍牙鍵盤」建議售價2,190元，有絕對的輕量化優勢。