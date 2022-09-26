吳宗憲60歲生日「首曬4兒女合照」！最美小女兒正臉曝光

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吳宗憲也透露自己目前正在錄《綜藝玩很大》，透過臉書報平安，「現在從台北騎重機一路已經到了墾丁，現在要在台灣尾打一個勾，準備要到台東去了」，而今天也是他60歲生日，他也在文末感性直呼「現在的我只好承認了！沒錯；我就是你們的Iron man，爸爸愛你們喔」。
照片中，吳宗憲的4個兒女排排坐好，身上還穿著同款T恤，寫上1、2、3、4，不過從左到右卻是「1、3、2、4」，最左邊是大女兒Sandy、再來是小女兒Olivia、二女兒Vivian和兒子鹿希派。網友看完也紛紛留言，「生日快樂，親愛的憲哥」、「憲哥生日快樂」、「憲哥生日快樂，四個小孩都這麼優秀，所有的努力都好值得」、「憲哥，生日快樂唷」。
在吳宗憲60歲生日這天，大女兒吳姍儒則透過IG表示「爸，60大壽，生日快樂，一張照片總結你、我、和我們的關係：1、我這小明星後面總是有你大跟班。2、永遠活潑愛唱歌吵得要命（結果我也是歪歪）。3、長大的我其實背對你都在翻白眼。好快喔，居然已經六十歲了。人活六十年不知道到底是什麼感覺？累積好多故事和經歷，尤其在綜藝那麼久，看過的、聽過的、吃過的…好像世界再怎麼無奇不有也都不足為奇了」。
吳姍儒接著說，「送你生日禮物是最困難的，物質慾望普、根本不愛收禮物的尷尬感、愛吃也不可能餐餐大魚大肉（小吃類的還比較對你的胃）對精品毫無興趣，你看，多難。所以這幾年，我們都送你時間和卡片。陪你吃飯、打高爾夫（小妹啦）、陪你聊聊天、畫小卡片送你（也是小妹啦）…其實也就是日常吧？祝福你越來越喜歡自己，也喜歡身邊的人，除了健康平安，也祝福你擁有如一片綠草地那樣，怡人美景的心情。對看得多的人來說，最重要的，是對這個世界依然保有熱情，和選擇相信的力量，當然，更棒的是，什麼都看透，但絕對不看破。愛你」。（編輯：郭佩蓉）