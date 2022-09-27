▲ Gogoro X KEBUKE 期間限定推出超有梗杯膜，VIVA MIX 跨界創意限量版只抽不賣

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手速完成任務就能入主 Gogoro VIVA MIX 跨界創意限量版 騎出新風格！
Gogoro 向來以創新的設計理念讓眾人驚豔，此次更與可不可熟成紅茶聯手翻玩新風格，攜手合作推出 Gogoro VIVA MIX 跨界創意限量版，打造獨一無二的兩款設計，分別為「可不可藍」與「熟成紅」，設計上則以雙品牌識別之幾何圖紋與產品標識來做為發想靈感，打造出全新不同風味的視覺呈現，更以復古新潮與鮮明色彩作點綴出多層次的視覺感。
消費者只要在 11/15 前於可不可門市消費滿 $88 元，登錄發票即可抽 Gogoro VIVA MIX 跨界限量「可不可藍」車款 3 台；此外還推出「 Go Tea Jar ! 可不可 GO 找茶」任務，即日起至 11/15 前，於可不可全台門市找尋 12 款特殊圖案茶罐，拍攝者持聯名杯膜飲品與特殊圖案茶罐拍照、打卡並截圖，最快集滿上傳表單並優先獲得審核通過者，即可獲得 Gogoro VIVA MIX 跨界限量「熟成紅」車款 1 台。同時為滿足杯控收藏需求，推出期間限定的 Gogoro X KEBUKE 環保隨行杯於全台可不可熟成紅茶門市販售，售價為 $129 元，販售期間至 12/31 止，數量有限售完為止。詳情請參考可不可熟成紅茶官方網站或加入官方 Line 帳號：https://bit.ly/3RN6Jfm。
Gogoro 綠點騎士解徽章任務 超高中獎機率 讓 Gogoro 請你喝可不可
為回饋 Gogoro 騎士解徽章任務，車主只要到標示綠點的 GoStation®交換電池五次以上，就能解鎖「綠能寶石徽章 LV.1」任務，並將「綠能寶石」徽章畫面截圖公開分享在個人社群平台上，貼文需包含指定 Hashtag 文字：「 #Gogoro 快請我喝可不可」，於 10/3 ~ 10/21 期間前往全台可不可門市出示分享貼文，經門市人員確認符合領取資格即可兌換飲料抽獎券乙張，數量有限，送完即止。若抽中「GO 好運」獎項，只要完成下一階段抽獎任務，就有機會抽中「Gogoro x Kebuke 環保隨行杯」乙個 （共計抽出 20 名得獎者）。「GO 好運」抽獎任務，將於 2022 年 10 月 3 日在本活動網頁公布。欲知更多詳細活動辦法，可洽活動官網：https://network.gogoro.com/tw/promotions/green-pin-with-kebuke/。