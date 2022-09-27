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Gogoro X KEBUKE 期間限定推出超有梗杯膜，VIVA MIX 跨界創意限量版只抽不賣

▲ Gogoro X KEBUKE 期間限定推出超有梗杯膜，VIVA MIX 跨界創意限量版只抽不賣
▲ Gogoro X KEBUKE 期間限定推出超有梗杯膜，VIVA MIX 跨界創意限量版只抽不賣

2GameSome - 有車賞

2022-09-27 00:55:00

開學季來臨，大學新鮮人即將迎來最期待的迎新、夜衝、聯誼等活動。Gogoro 看準學生族群需求，出奇招與可不可熟成紅茶跨界合作，從年輕人最喜愛的手搖飲料著手，運用 Gogoro 考照神器為主題，以學生考駕照時的情境發想，結合網路流行用語，獨家推出 4 款超有梗互動設計「Gogoro x 可不可」活動杯膜，讓曾考駕照的你都會有感會心一笑。活動杯膜自即日起於全台可不可熟成紅茶門市限定推出，掃瞄杯膜上的 QR code 破解考照神器的筆試模擬考題，10/31 前還可再抽可不可「全台暢飲套票」( 3 套)，每 1 套均有 292 張可不可熟成紅茶兌換券，讓你全台暢遊再喝透透。此外，10/31 前憑在學學生證至全台 Gogoro 門市完成首次試騎，就送「可不可熟成紅茶大杯」兌換券乙張，限量 2,500 張，歡迎新鮮人相揪試騎、一起喝熟成紅茶，讓你輕鬆破冰、打開話題！

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Gogoro 不但透過跨界合作力挺大學新鮮人，並首度推出「教育優惠購車專案」，只要符合專案資格的在學學生即可享指定車款現折 $5,000 元的好康優惠，還可搭配政府補助最高 $27,300 元*，讓新鮮人可以騎著新座騎、迎接校園新生活。相關活動資訊可參考活動官網：https://letsgogo.ro/GGRxKBK_campaign

手速完成任務就能入主 Gogoro VIVA MIX 跨界創意限量版   騎出新風格！

Gogoro 向來以創新的設計理念讓眾人驚豔，此次更與可不可熟成紅茶聯手翻玩新風格，攜手合作推出 Gogoro VIVA MIX 跨界創意限量版，打造獨一無二的兩款設計，分別為「可不可藍」與「熟成紅」，設計上則以雙品牌識別之幾何圖紋與產品標識來做為發想靈感，打造出全新不同風味的視覺呈現，更以復古新潮與鮮明色彩作點綴出多層次的視覺感。

消費者只要在 11/15 前於可不可門市消費滿 $88 元，登錄發票即可抽 Gogoro VIVA MIX 跨界限量「可不可藍」車款 3 台；此外還推出「 Go Tea Jar ! 可不可 GO 找茶」任務，即日起至 11/15 前，於可不可全台門市找尋 12 款特殊圖案茶罐，拍攝者持聯名杯膜飲品與特殊圖案茶罐拍照、打卡並截圖，最快集滿上傳表單並優先獲得審核通過者，即可獲得 Gogoro VIVA MIX 跨界限量「熟成紅」車款 1 台。同時為滿足杯控收藏需求，推出期間限定的 Gogoro X KEBUKE 環保隨行杯於全台可不可熟成紅茶門市販售，售價為 $129 元，販售期間至 12/31 止，數量有限售完為止。詳情請參考可不可熟成紅茶官方網站或加入官方 Line 帳號：https://bit.ly/3RN6Jfm

Gogoro 綠點騎士解徽章任務  超高中獎機率 讓 Gogoro 請你喝可不可

為回饋 Gogoro 騎士解徽章任務，車主只要到標示綠點的 GoStation®交換電池五次以上，就能解鎖「綠能寶石徽章 LV.1」任務，並將「綠能寶石」徽章畫面截圖公開分享在個人社群平台上，貼文需包含​指定 Hashtag 文字​：「 #Gogoro 快請我喝可不可」，於 10/3 ~ 10/21 期間前往全台可不可門市出示分享貼文，經門市人員確認符合領取資格即可兌換飲料抽獎券乙張，數量有限，送完即止。若抽中「GO 好運」獎項，只要完成下一階段抽獎任務，就有機會抽中「Gogoro x Kebuke 環保隨行杯」乙個 （共計抽出 20 名得獎者）。「GO 好運」抽獎任務，將於 2022 年 10 月 3 日在本活動網頁公布。欲知更多詳細活動辦法，可洽活動官網：https://network.gogoro.com/tw/promotions/green-pin-with-kebuke/

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