外送員勞權／全國外送產業工會盼訂專法　保障4方權益

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全國外送產業工會表示，目前已有多國針對外送員、店家等制定相關法律，如西班牙騎士法保障外送員勞權，韓國、美國規定店家抽成上限為15%至25%，反觀我國外送平台已進軍將近10年，卻僅有部分縣市修訂自治條例，並無全面性適用，也無相關法條能納管平台及保障產業中各種角色，使平台遊走於法律灰色地帶，片面的更改司機、店家、消費者合約，造成眾多消費糾紛、勞資糾紛、車禍交通等問題。
全國外送產業工會理事長陳昱安認為，行政指導原則的位階跟專法有很大落差，擔憂指導原則不具開罰效力，恐怕無法有效解決問題，且指導原則可能跟地方政府的《外送平台業者管理自治條例》一樣，只關注外送員端，工會所提專法架構還包括店家、外送平台、消費者4方關係，可以想像成是金字塔形狀，頂點是平台，下面有司機、消費者、店家，專法涵蓋彼此關係。
陳昱安說，專法之所以如此訂定，是擔心平台考量司機意見與勞權，因而提高每單的價錢，將成本轉嫁到消費者或店家抽成，反而會造成三方對立，像西班牙實施「騎士法」就出現這樣的狀況。
陳昱安提到，台灣外送產業除了勞資爭議外，還有消費糾紛，像去年光2大外送平台，在各縣市消保官受理消費爭議的申訴案件，就近2000件，卻沒有一家出席任一場協商或是調解會議。他舉例，前陣子有會員繳了年費、月費，卻突然被要求每單酌收平台費，消費者申訴後，平台業者沒出面，只是補償抵扣券、想花錢了事，而不願意與消費者好好溝通。
其他消費者端的問題還有，會員與非會員權益無受到保護，如缺少司機時，反而是非會員能優先配送，以此吸引其成為會員；平台強制大量夾單，罔顧消費者權益，當餐點拿到手時，往往都冷了，造成客人與司機對立；工會曾測試過，同時間、同地點，以不同帳號，點進同一家店，卻出現不同運費，讓人無法得知運費計算方式；客服為罐頭訊息，申訴反映耗時，且退款機制僅能退點數，而非全額刷退；有意屏蔽消者周遭店家，使其無法看見，導引消費者選取較遠店家，以收取高額運費等，希望能以地圖方式顯示店家位置，讓外送資訊透明化。
陳昱安表示，希望平台能對每位申請加入的消費者，進行實名制，若遇到司機人身安全、騙餐、異常客戶、詐騙訂單等，可以提供給政府機關。
店家端最在意抽成問題，陳昱安指出，目前2大平台對店家抽成約32至38%，高額抽成機制讓中小型業者難以生存，且可以任意調整抽成，盼仿效計程車車資，由縣市政府、工會、店家、平台協商出抽成上限，像歐美有訂定上限為15%、韓國為25%。
其他尚有改善不合理的拒單費；希望平台加強檢核店家食品安全，檢舉系統除了消費者、店家外，也開放司機回報衛生狀況等；消費者取消訂單，以往會全額補償店家，現在沒有任何查核制度，就改為只補償40%，對店家不公平。
至於司機端，陳昱安表示，外送平台片面且無止盡的下修單價計算方式，且計價方式「黑箱不透明」，導致司機不敢任意拒單或是搶快接單，導致車禍，去年4月雙平台聯合砍薪、隱藏計算公式後，司機職災多了3成；外送平台單方面、無任何審查的檢舉機制，不論消費者檢舉是否屬實，平台對司機一律以警告、停權處理，造成司機對於「惡意檢舉」申訴無門。
陳昱安說，近來有客人惡意檢舉司機、店家，未收到餐點，甚至不實指控司機超收現金、騙取餐點，以及詐騙訂單、洗單等等問題，但平台卻不願意積極查核、處理，反將這些成本轉至司機、店家、消費者身上，由其吸收。
其他尚有平台利用取單率、趟獎，在缺司機情況下，迫使司機無法自行休息，導致疲勞駕駛；無勞健保等，只有團體險，保額根本不足。
陳昱安質疑，面對這麼一個龐大的產業，政府哪時候才要硬起來積極處理相關問題，而不是讓外送業者目無法紀、隻手遮天的片面更改合約、製造更多對立與社會問題，盼各地方政府硬起來，制訂自治條例，中央應盡速制定專法，讓司機及店家有更好的保障、讓消費者在合理時間內拿到符合食品安全衛生的商品或餐點。