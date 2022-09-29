外送員勞權／效法西班牙「騎士法」？學者籲定外送專法

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邱羽凡表示，目前台灣外送員性質像勞工，最近幾個法院判決也都認定外送平台與外送員是僱傭關係，外送員這類外勤工作者，看似工作地點彈性、時間自由，但仍處於得時時回報、被公司聯繫的狀態，法院認定這並非真正的自由，因此她認為，雙方既然是僱傭關係，就能直接適用《勞基法》。
有些人認為外送產業是新興產業，不希望適用傳統勞基法，邱羽凡表示，那也可以訂定外送產業的專法，但專法標準不應低於《勞基法》，可以再多一些詳細的保障，如工時該怎麼計算才合法等等。
邱羽凡指出，像西班牙有訂定「騎士法」，該國所有運送食品、食物的外送員（主要交通工具為自行車和機車），都必須以正式員工聘任，外送公司必須給予病假、解僱保障等員工福利，不得以契約工等方式處理。
另外，越來越多新興工作型態，如同外送員，不像一般勞工受到雇主過多干涉，對於這類在經濟上仍依賴雇主，但工作型態稍微自由一點的「準勞工」，許多國家會提供不同程度的勞權保障。邱羽凡說，但在台灣，只要不是勞工，幾乎沒有保障，如雇主不會幫忙保勞健保，要自己找職業工會投保。
她認為，若台灣法規對於非勞工者，保障就是零，那對於勞工的認定就必須更寬鬆，但目前反而是更嚴苛。
至於雙北、台中市、台南市皆訂定「外送平台業者管理自治條例」。邱羽凡說，條例是強制性法律，但有地方政府認為應該由中央訂定專法或修改勞基法等，盼藉由地方政府立法，去刺激中央趕緊立法、一體適用，否則外送員跨縣市移動，各縣市有不同規定也不好。她強調，不管是立專法或修改《勞基法》，勞動部都不該以法位階低的「指導原則」來迴避外送產業爭議，訂定相關法令後也勿與勞檢脫鉤，要實際執行才有用。