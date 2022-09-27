國3拖板車猛撞大貨車！側翻滑行4秒「噴一排火花」畫面曝
國3北上148.9K苗栗通霄路段，24日深夜10點多時發生一起追撞事故，一輛拖板車未注意到車前狀況，追撞前方的大貨車，從外線道衝進內線道後，撞上分隔島滑行，並刮出大量火花，最後橫躺路中央，導致全線封閉；現在後車行車記錄器畫面曝光，驚險的8秒鐘，讓人感到膽戰心驚。
苗栗縣消防局表示，深夜10點57分獲報，國道3號148.9公里處發生車禍，一輛貨櫃車橫躺在路中央，司機疑似受困其中，立即出動2車5人前往救援，一到現場發現全線封閉、車流堵塞，連救護車都無法通過，最終先由醫護人員徒步穿越路肩，發現司機意識清楚，不過頭部有撕裂傷，後續加派的救護車從通霄出口逆向前往，才把傷者順利送醫。
後方車輛的行車記錄器也拍下車禍全過程，透過畫面可以看到，一輛拖板車和一輛大貨車前後行駛在外側車道，不過拖板車疑似未保持安全車距，也未注意車前狀況，不慎追撞開在前方的大貨車。
貨櫃車立即失控衝進內線車道，「碰」一聲撞上分隔島側翻，滑行了數公尺，在地面擦出大量火花，最終翻覆橫躺在國道上，導致全線封閉，車流回堵約3公里；而後方駕駛見狀，也緊急踩煞車，逃過一劫。（編輯：孫唯容）