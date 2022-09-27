美股跌入熊市陷衰退隱憂！OECD下修明年經濟成長預估
美股近期走勢震盪，26日4大指數又終場收黑，不只道瓊再殺329點墜熊市，標普500更創下2022年來收盤新低。有分析認為，這是出於投資人對聯準會（Fed）強硬對抗通膨、可能使美國經濟陷入衰退的擔憂，與此同時，經濟合作發展組織（OECD，下稱經合組織）也將2023年的全球經濟成長預估從2.8%大幅下修到2.2%，顯示通膨之下，各國貨幣政策或將更為收緊。
美股26日收盤，道瓊工業指數跌329.60點或1.11%，收29260.81點；標準普爾指數下挫38.19點或1.03%，收3655.04點；那斯達克指數下跌65.01點或0.60%，收10802.92點；費城半導體指數挫跌35.43點或1.47%，收2373.47點。
經合組織26日也發表報告，將2023年全球經濟增長預測下調至2.2%，其中，2023年美國經濟增長預測被從1.2%下調至0.5%，2023年歐元區經濟增長預測也從1.6%下調至0.3%，展望尤為悲觀。
20國集團（G20）中，除了土耳其、印尼和英國外，幾乎所有國家的經濟前景都被下調。至於中國經濟雖受到清零政策等因素影響，今年成長預測被大幅下調至3.2%，但2023年的成長預測則為4.7%。
經合組織並指出，全球經濟增長放緩的一個關鍵因素，在於通膨超出預期下，各國普遍收緊貨幣政策，雖然知道提高利率可能將經濟推向衰退，但這是抑制通膨的必要舉措之一，未來也不排除需要進一步升息，預計多數主要央行的政策利率明年將超過4%。