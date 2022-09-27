防疫旅館將退場　觀光局擬獎補助措施助業者常態經營

自2020年發生新冠肺炎疫情以來，配合政府防疫需要，防疫旅宿提供入境旅客舒適溫馨的居家檢疫場所，對於台灣民眾健康安全的守護，功不可沒。隨疫情的發展及民眾對於回歸正常生活的期盼，指揮中心預計最快於10月13日實施入境檢疫「0＋7」新制，觀光局表示，防疫旅宿也朝回歸常態經營邁進。
旅宿業者自主投入防疫旅宿行列，政府全力給予支持，累計至今入住防疫旅宿人數已超過86萬人，交通部觀光局累計補助防疫旅宿金額已逾60億元，補助措施自防疫旅宿設置以來未曾間斷。在111年春節期間，防疫旅館每日提供3.2萬間房以因應旅外國人回國的需求，平均使用率達8成，無論是數量或使用率均達到最高峰，到近期防疫旅館數量降至約2.4萬間房，平均使用率約6成。
為協助防疫旅宿做好準備回歸旅宿常態經營，接待國內外旅客，行政院指示交通部及觀光局，全力協助業者，並與疫情指揮中心研商配套措施，交通部觀光局除在人力缺口補實上協助媒合外，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將對外宣布並週知防疫旅宿業者。
交通部觀光局表示，防疫旅宿業者對於台灣防疫工作的貢獻，各界均予肯定及感激，後續回歸一般旅宿常態經營，政府也將並肩全力協助，做好準備接待國內外旅客，在觀光市場衝刺。