「超音波震碎血栓導管EKOS」治療協助病患擺脫肺動脈及靜脈栓塞危機

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許栢超主任說，肺動脈栓塞患者起因於因下肢深層靜脈栓塞，血塊跑到肺部，阻塞了肺部血流供應，而導致缺氧症狀。由於發現不易，臨床上常出現誤診或是延遲診斷的情形，若是較大的血塊跑到肺部，有可能突發猝死。研究指出，三分之一的肺栓塞患者，會在診斷此疾病前就死亡，因此肺栓塞與心肌梗塞、主動脈剝離併稱為心血管三大殺手。
肺栓塞按嚴重程度分為低風險、中風險及高風險，低風險的患者，目前有新型口服抗凝血劑可以治療，患者未必需要住院。而高風險的患者，則需使用針劑或是皮下抗凝血劑，氣喘嚴重者可能會需要插管使用呼吸器治療，休克者則需要使用升壓劑維持血壓，甚至必須用到葉克膜來續命。許栢超醫師表示，依據目前治療指引，高風險患者會建議進行系統性溶栓，但這種溶栓方式在過往被認為有較高的出血風險，最擔心的還是發生腦部出血問題。而近年來有越來越多嶄新的導管介入治療被發展出來，主要可要分為兩大類：一種是使用局部導管溶栓方式，另一種則是使用機械性血栓抽吸的方式。而其中局部導管溶栓方式的進階版就是使用超音波震碎血栓導管 (EKOS) 來強化傳統導管溶栓治療的不足之處。
許栢超主任進一步指出，與機械性血栓抽吸不同，EKOS溶栓術是以超音波輔助，透過超音波震盪讓血液跟溶栓藥更好地混合且震碎血栓，讓血栓更容易且更快速溶解，也減少出血風險，其施打的溶栓藥物劑量約傳統溶栓治療的五分之一，血栓清除率超過9成，對出血風險承受度較低的患者而言是更理想的選擇。
醫師呼籲，若深層靜脈大塊血栓塞到肺部，是很有可能危及性命突發猝死的，建議癌症病人、外科手術病人、需要長期臥床少動或是有凝血功能異常的民眾，要盡量定時活動，避免血液淤積形成血栓而引發肺栓塞。若有喘、咳、胸痛、周邊肢體腫脹等症狀一定要趕快就醫檢查，避免肺動脈栓塞危機來襲。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55239
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