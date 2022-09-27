2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藍抹黑拒接牙醫陳情　陳時中競辦：比蔣萬安早與牙醫座談

▲陳時中過去是牙醫，對牙醫的權利等議題相當重視，圖為日前其牙醫後援會成立。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中過去是牙醫，對牙醫的權利等議題相當重視，圖為日前其牙醫後援會成立。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-27 09:49:35

國民黨昨日深夜在臉書發文指出，民進黨台北市長參選人陳時中「傲慢拒接牙醫陳情」、「在牙醫後援會現場刻意繞道避開」等，引發論戰。陳時中競選辦公室今（27）日澄清，這是子虛烏有的抹黑，陳時中從未刻意避開牙醫團體，當日抵達會場時，陳情的牙醫已離開現場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中辦公室進一步指出，陳時中於9月21日就已與該牙醫團體面對面座談了1個多小時，牙醫團體的臉書也有網路直播可以證明；而陳時中於座談現場已明確表態「他反對附帶決議」，當晚也在臉書公開發文表示「我相當了解大家的憂心，這也是我離開衞福部前堅持修醫師法的初衷。我和大家一樣支持111年5月30日醫師法修法，有關附帶決議雖然修正為『建請』案，對行政機關沒有拘束力，但是我還是反對這個附帶決議」。

另外，昨日陳時中接受媒體採訪時也指出，這幾年有大量從國外回來的牙醫系學生，每年幾乎超過本土牙醫師畢業生約350人的數量，對人力供需產生影響。因此他特別提出醫師法第41條修法草案，今年12月31日以後，擁有國外學歷的牙醫系學生回台不能直接考照，要先經教育部學歷認證才可以考照，相對非常嚴格，希望讓牙醫人力取得平衡。而這未來交由衛福部針對整體人力平衡及需求評估、做好規畫。至於附帶條件要求4年內要解決這些問題，陳時中則認為是做不到，也不能這樣做。

競選辦公室表示，陳時中比蔣萬安更早與牙醫團體座談，並公開表態他對此附帶決議的反對，並清楚說明，又何須刻意避開、拒絕接受陳情？動作慢半拍的蔣萬安竟還振振有詞的指控他人，請蔣萬安回歸議題討論，勿再抹黑炒作。

王世堅要挺黃珊珊？陳時中：他最後感性、理性都會支持我

黃珊珊切割高虹安、柯文哲　陳時中：用無黨參選不敢扛責

親迎陳時中參訪星宇航空　張國煒：關心疫後觀光很歡迎

內幕／不只提政見！林佳龍民調緊追　盼用金句打動新北人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀